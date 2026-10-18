جراحی موفقیت آمیز پیوند دست قطع شده، با دستان حاذق و توانمند جراح یزدی صورت گرفت و نجات بخش نوجوان بافقی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، فوق تخصصی جراحی پیوند با بیان اینکه خوشبختانه این نوجوان را در زمان طلایی شش ساعته به بیمارستان رساندند افزود: تیم پزشکی کار عمل جراحی را اغاز می‌کند و عمل جراحی طولانی، سنگین و پیچیده به مدت هشت ساعت طول می‌کشد.

عبدلی تفتی افزود: خوشبختانه عمل پیوند با موفقیت صورت گرفته است و بیمار می‌تواند مرخص شود.

صفدر پور رئیس بیمارستان گودرز با اشاره به اینکه ماهانه بین ۸۰۰ تا ۹۰۰ عمل جراحی اورتوپدی، ستون فقرات و مغز و اعصاب در بیمارستان گودرز یزد انجام می‌شود گفت: بین ۱۵ تا ۲۰ عمل جراحی اورتوپدی در این مرکز درمانی صورت می‌گیرد.

نوجوان بافقی حدود دوازده روز پیش در یک حادثه ترافیکی در شهرستان بافق دچار قطع عضو دست شد که بلافاصله به بیمارستان گودرز یزد اعزام و تحت عمل جراحی قرار گرفت و خوشبختانه عمل جراحی با موفقیت صورت گرفت.