به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ فرمانده سپاه کربلای مازندران با تشریح برنامه‌های اجتماع بزرگ و رزمایش مردمی «جان‌فدای ایران» در ساری، از اعلام آمادگی بیش از ۳۵ هزار نفر برای سازماندهی در هسته‌های مردمی خبر داد و بر نقش مردم در حفظ امنیت و تمامیت ارضی کشور تأکید کرد.

سردار محمدرضا موحد در جلسه شورای اداری استان مازندران با اشاره به برگزاری اجتماع بزرگ و رزمایش مردمی «جان‌فدای ایران» در ۲۶ مهرماه در ساری، این رویداد را بستری برای نمایش همبستگی ملی و آمادگی مردم در دفاع از میهن دانست.

او با بیان اینکه این اجتماع در ادامه برنامه‌های برگزارشده از ابتدای هفته دفاع مقدس در شهرستان‌های مختلف استان شکل می‌گیرد، اظهار کرد: حفاظت از امنیت و تمامیت ارضی کشور، علاوه بر آمادگی نیرو‌های نظامی، به حضور آگاهانه و اراده مردم وابسته است.

فرمانده سپاه کربلا با اشاره به استقبال گسترده مردم مازندران از پویش «جان‌فدای ایران» گفت: تاکنون بیش از ۳۰۱ هزار نفر از مردم استان در این پویش ثبت‌نام کرده‌اند که بیش از ۳۵ هزار و ۶۲۶ نفر از آنان نیز برای سازماندهی در هسته‌های مختلف مردمی اعلام آمادگی کرده‌اند.

سردار موحد با بیان اینکه حدود ۶۵ درصد از افراد اعلام‌آمادگی‌کرده، پیش از این عضو سامانه بسیج نبوده‌اند، افزود: این آمار بیانگر گستردگی ظرفیت‌های مردمی برای دفاع از کشور است و نشان می‌دهد احساس مسئولیت در قبال ایران، فراتر از عضویت در مجموعه‌ها و تشکیلات رسمی است.

او ادامه داد: حدود ۴۰ درصد از افراد سازماندهی‌شده نیز آمادگی خود را برای شرکت در دوره‌های آموزشی دفاعی و امنیتی اعلام کرده‌اند.

فرمانده سپاه کربلا با تشریح ابعاد اجرایی این برنامه اظهار کرد: بیش از ۱۳۰ یگان مردمی و نظامی به همراه تجهیزات و ادوات دفاعی در اجتماع بزرگ «جان‌فدای ایران» حضور خواهند یافت تا جلوه‌ای از همراهی مردم و نیرو‌های مدافع امنیت کشور به نمایش گذاشته شود.

موحد همچنین از افتتاح رسمی یگان پهپادی سپاه کربلا هم‌زمان با این رویداد خبر داد و گفت: این یگان با برخورداری از انواع ریزپرنده‌ها، پهپاد‌های شناسایی و تجهیزات تخصصی، به ظرفیت عملیاتی سپاه کربلا افزوده می‌شود.

او با تأکید بر ضرورت مدیریت مناسب مراسم، از پیش‌بینی تمهیدات ترافیکی و انجام هماهنگی‌های لازم برای تسهیل تردد و حضور شهروندان خبر داد.

فرمانده سپاه کربلا ضمن قدردانی از همکاری دستگاه‌های اجرایی استان در تدارک این رویداد، بر ضرورت همراهی بیشتر مدیران و مجموعه‌های اداری تأکید کرد.

او خواستار حضور مدیران دستگاه‌ها در کنار کارکنان خود شد و افزود: بهره‌گیری از ظرفیت پایگاه‌های مقاومت بسیج ادارات و تشکل‌های تخصصی می‌تواند زمینه مشارکت بیشتر کارکنان در این اجتماع را فراهم کند.

موحد همچنین بر استفاده از امکانات لجستیکی دستگاه‌های اجرایی برای تسهیل رفت‌وآمد شرکت‌کنندگان، تأمین نیاز‌های اجرایی و فراهم‌کردن امکانات پذیرایی تأکید کرد.

او با اشاره به اهمیت اطلاع‌رسانی گسترده درباره این برنامه، خاطرنشان کرد: ظرفیت رسانه‌ای دستگاه‌ها و شبکه‌های ارتباطی داخلی ادارات باید برای آگاه‌سازی و دعوت عمومی به کار گرفته شود. همچنین ادارات واقع در مسیر اصلی مراسم می‌توانند با فضاسازی متناسب، در معرفی و اطلاع‌رسانی این رویداد نقش‌آفرینی کنند.

سردار موحد با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت گروه‌های اجتماعی و مردمی اظهار کرد: دستگاه‌های اجرایی می‌توانند با بهره‌گیری از توان سازمان‌های مردم‌نهاد، اصناف، نخبگان و چهره‌های اثرگذار در حوزه‌های مرتبط، زمینه حضور گسترده‌تر مردم را فراهم کنند.

او همچنین بر هماهنگی روابط عمومی دستگاه‌ها با مجموعه‌های مسئول برای انعکاس مناسب این رویداد تأکید کرد و گفت: نباید اجتماع «جان‌فدای ایران» صرفاً به‌عنوان برنامه‌ای دولتی، اداری یا نظامی معرفی شود؛ چراکه ماهیت اصلی آن، حضور و مشارکت مردم است.

فرمانده سپاه کربلای مازندران با بیان اینکه انعکاس حضور شهروندان باید در اولویت پوشش رسانه‌ای قرار گیرد، افزود: برای حفظ هویت مردمی این حرکت، لازم است از غلبه نمادها، بنر‌ها و نشان‌های سازمانی بر فضای مراسم پرهیز شود.

او در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حضور نیرو‌های لشکر عملیاتی ۲۵ کربلا در مناطق جنوبی کشور و حوالی تنگه هرمز، بر تداوم پشتیبانی از این نیرو‌ها تأکید کرد.

سردار موحد از مدیران دستگاه‌های اجرایی خواست همکاری‌های لازم را در زمینه پشتیبانی لجستیکی و تأمین نیرو‌های موردنیاز، در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط، ادامه دهند تا رزمندگان حاضر در مناطق مأموریتی از حمایت مجموعه مدیریتی استان برخوردار باشند.

او همچنین با اشاره به گزارش‌هایی درباره مخالفت برخی مدیران با اعزام نیرو‌های تحت امر، بر لزوم همکاری و هماهنگی مسئولان در این زمینه تأکید کرد.

فرمانده سپاه کربلا در پایان با اشاره به جایگاه ۱۴ هزار و ۵۰۰ شهید استان مازندران، اجتماع بزرگ «جان‌فدای ایران» را فرصتی برای نمایش وحدت، همبستگی و تعلق خاطر مردم به میهن اسلامی عنوان کرد.

او با دعوت از مدیران، کارکنان دستگاه‌های اجرایی و آحاد مردم برای حضور در این برنامه، اظهار کرد: مشارکت مردم در این اجتماع، بیانگر احساس مسئولیت آنان در قبال کشور و آمادگی برای پاسداری از امنیت و تمامیت ارضی ایران است.

سردار موحد در پایان بر ضرورت تقویت همدلی و مسئولیت‌پذیریاجتماعی تأکید کرد و همراهی بخش‌های مختلف جامعه را عاملی مهم در تقویت ظرفیت‌های مردمی برای دفاع از کشور و حفظ امنیت ملی دانست.