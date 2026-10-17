به گزارش شبکه ان بی سی همزمان با افزایش بهای نفت ارزش سهام شرکت‌های فناوری آمریکا نیز بیش از یک تریلیون دلار سقوط کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ بهای نفت در بازار‌های جهانی بشدت افزایش یافت و از ۱۱۰ دلارگذشت. به گزارش شبکه ان بی سی همزمان با افزایش بهای نفت ارزش سهام شرکت‌های فن آوری امریکا نیز بیش از یک تریلیون دلار سقوط کرد.

افزایش چهار دلاری بهای نفت پس از ان رخ دادکه ایران محدودیت‌های عبور نفتکش‌ها را از تنگه هرمز افزایش داد و اوکراین نیز اعلام کرد تاسیسات انرژی روسیه را هدف قرار می‌دهد. افزایش بهای نفت در حالی رخ می‌دهد که ترامپ مدعی شده تنگه هرمز را دراختیار دارد و تحریم‌های صادرات سوخت روسیه را تعلیق کرده است.

بر اساس این گزارش در پی افزایش بهای نفت و همچنین برخی نگرانی‌ها درباره سرمایه گذاری در شرکت‌های فن آوری شاخص سهام نزدک ۱۰۰ آمریکا حدود دو و نیم درصد کاهش یافت و شرکت‌های فن آوری امریکایی یک تریلیون دلار ارزش بازار خود را از دست دادند.