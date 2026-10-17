تجمعات شبانه مردم با حضور مستمر شرکت‌کنندگان ادامه دارد؛ حضوری که به گفته شرکت‌کنندگان، نمادی از همبستگی اجتماعی، انسجام ملی و همراهی با آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، شرکت‌کنندگان در این تجمعات با تأکید بر حمایت از امنیت، اقتدار و پیشرفت کشور، بر ضرورت حفظ وحدت و هوشیاری در برابر تهدید‌ها و مواضع خصمانه دشمنان تأکید کردند.

این تجمعات در فضایی از همدلی و همبستگی برگزار می‌شود و شرکت‌کنندگان بر اهمیت حفظ آرامش، انسجام ملی و ایستادگی در برابر فشار‌های خارجی تأکید دارند.