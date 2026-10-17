به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، سردار حسین حسن‌پور گفت: مسابقات مهارت‌آموزی کارکنان وظیفه با هماهنگی و راهبری قرارگاه مرکزی مهارت‌آموزی ستاد کل نیرو‌های مسلح و با همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای ، جمعیت هلال‌احمر و اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان برگزار خواهد شد.

وی افزود: تمامی کارکنان وظیفه فرماندهی انتظامی استان گیلان می‌توانند از ۲۵ مهرماه به مدت یک هفته، با مراجعه به واحد‌های تربیت و آموزش فرماندهی انتظامی شهرستان‌ها و یگان‌های مستقل، برای شرکت در این مسابقات در ۱۰ رشته مهارتی ثبت‌نام کنند.

فرمانده انتظامی استان گیلان با اشاره به زمان‌بندی برگزاری این رقابت‌ها تصریح کرد: مرحله شهرستانی ۱۲ آبان، مرحله استانی ۱۸ آبان و مرحله کشوری ۲۳ آبان‌ماه سال جاری برگزار می‌شود.

سردار حسن‌پور خاطرنشان کرد: در پایان این رقابت‌ها، به نفرات برتر جوایز نقدی، گواهینامه مهارت فنی و حرفه‌ای و مرخصی تشویقی اهدا می‌شود و این افراد از اولویت دریافت وام کم‌بهره ۲۰۰ میلیون تومانی خوداشتغالی برخوردار خواهند شد.

وی تأکید کرد: مهارت‌آموزی کارکنان وظیفه، گامی مؤثر در توانمندسازی جوانان، تسهیل ورود آنان به بازار کار و فراهم‌کردن زمینه اشتغال پس از پایان خدمت سربازی است.