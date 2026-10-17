به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ فرمانده انتظامی شهرستان ساری از دستگیری یک سارق منازل به ۴ فقره سرقت در این شهرستان خبرداد.

سرهنگ قیصری گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت از منازل در این شهرستان، موضوع در دستورکار مأموران پایگاه آگاهی ساری قرار گرفت.

وی ادامه داد: مأموران پس از انجام اقدامات سارق را شناسایی و پس از هماهنگی با مرجع قضائی در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کردند.

سرهنگ قیصری تصریح کرد: این سارق سابقه دار درتحقیقات تکمیلی پلیس به ۴ فقره سرقت از اماکن خصوصی این شهرستان اعتراف کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان در پایان با بیان اینکه متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد، از شهروندان خواست: توصیه‌های پلیس را در جهت پیشگیری از سرقت جدی گرفته و در صورت مشاهده و یا اطلاع از هر گونه موارد مشکوک، مراتب را با تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.