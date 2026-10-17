به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر هنر‌های تجسمی حوزه هنری استان گفت: این برنامه ذیل سلسله برنامه‌های نام که از افراد اثر گذار در حوزه‌های هنری و فرهنگی تجلیل میشود، برگزار شد.

مجتبی مجلسی افزود: توجه به هنر فرهنگ و جایگاه اصیل اصفهان از اهداف برگزاری این برنامه هاست.

استاد مهدی فروزنده خوشنویس ایرانی متولد سال ۱۳۳۱ در اصفهان دانش آموخته رشته هنر از انستیتو امور هنری تهران در سال ۱۳۵۶ و دانش آموخته انجمن خوشنویسان ایران در سال ۱۳۵۶ است.

این هنرمند خوشنویس کتاب‌های فاخر ادبیات، چون غزلیات حافظ شیرازی را به خط نستعلیق به رشته تحریر در آورده است.