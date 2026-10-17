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پویش سلامت دهان و دندان با هدف آموزش مراقبت از دندانها و نهادینه کردن عادتهای درست بهداشتی از سنین پایین، از امروز در مدارس مهاباد آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز مهاباد، دانشآموزان مهاباد امروز در کنار خواندن و نوشتن پای درس مراقبت از دندانهایشان نشستند.
مسئول دهان ودندان مرکز بهداشت مهاباد گفت: این پویش با هدف ار تقا سطح آگاهی وحساس سازی جامعه برای کاهش پوسیدگی دندان دانش آموزان ابتدایی و عموم جامعه اجرا میشود.
ابراهیم مولانی افزود: این پویش از ۲۵ مهر آغاز شده و تا ۳۰ مهر ماه ادامه دارد.
پیوستند و در کلاس زندگی، راههای ماندگاری این سرمایه ارزشمند را یاد گرفتند.
استفاده از مسواک، نخ دندان و دهانشویه و چکاپ منظم دندانها از مهمترین مواردی است که نقش تاثیر گذاری در سلامتی دهان و دندان دارد.