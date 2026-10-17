به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز مهاباد، دانش‌آموزان مهاباد امروز در کنار خواندن و نوشتن پای درس مراقبت از دندان‌هایشان نشستند.

مسئول دهان ودندان مرکز بهداشت مهاباد گفت: این پویش با هدف ار تقا سطح آگاهی وحساس سازی جامعه برای کاهش پوسیدگی دندان دانش آموزان ابتدایی و عموم جامعه اجرا می‌شود.

ابراهیم مولانی افزود: این پویش از ۲۵ مهر آغاز شده و تا ۳۰ مهر ماه ادامه دارد.

پیوستند و در کلاس زندگی، راه‌های ماندگاری این سرمایه ارزشمند را یاد گرفتند.

استفاده از مسواک، نخ دندان و دهان‌شویه و چکاپ منظم دندان‌ها از مهمترین مواردی است که نقش تاثیر گذاری در سلامتی دهان و دندان دارد.