استاندار تهران در آیین بهره‌برداری هم‌زمان از سه‌هزار و ۵۸۱ طرح آموزشی، پرورشی و ورزشی کشور با حضور رئیس‌جمهور، از شتاب‌گرفتن نهضت مدرسه‌سازی در استان خبر داد و گفت: به‌طور میانگین، روزانه چهار کلاس درس و ۴۷۰ مترمربع فضای آموزشی به ظرفیت استان تهران افزوده شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدصادق معتمدیان در این آیین که با حضور مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور برگزار شد، با قدردانی از نگاه راهبردی دولت چهاردهم به توسعه عدالت آموزشی گفت: استان تهران به‌ویژه در برخی شهرستان‌های پرجمعیت، مثل شهریار، قدس، قرچک و بهارستان با کمبود جدی فضای آموزشی مواجه بود و در گذشته، در قرچک حداکثر یک مدرسه در سال ساخته می‌شد؛ اما امروز با شکل‌گیری یک عزم مشترک، مسیر جبران این عقب‌ماندگی با شتاب دنبال می‌شود و ۲۵ مدرسه ۱۵ کلاسه در دست ساخت داریم..

وی افزود:در شهرستان بهارستان ۲۰ مدرسه ۱۵ کلاسه در سال آینده وارد چرخه آموزشی می شود. در شهرستان شهریار نیز ۳۵ مدرسه در دست اجراست و در اسلامشهر ۳۲ مدرسه احداث می‌شود که ۱۲ مدرسه آن حاصل مشارکت شهرداری اسلامشهر است.

استاندار تهران با اشاره به روند توسعه فضاهای آموزشی استان گفت: در اجرای نهضت مدرسه‌سازی، به‌طور متوسط روزانه چهار کلاس درس و حدود ۴۷۰ مترمربع فضای آموزشی به ظرفیت استان افزوده شده و نزدیک به هفت میلیارد تومان برای اجرای این طرح‌ها هزینه شده است.

معتمدیان، هم‌افزایی منابع دولتی، ظرفیت مسئولیت‌های اجتماعی، مشارکت شهرداری‌ها و همراهی خیران مدرسه‌ساز را عامل اصلی شتاب‌گرفتن این حرکت دانست و افزود: تجربه استان تهران نشان داد هرگاه دستگاه‌های اجرایی، نهادهای عمومی و ظرفیت‌های مردمی در کنار یکدیگر قرار گیرند، می‌توان تحولی اساسی در زیرساخت‌های آموزشی ایجاد کرد.

وی با تأکید بر سیاست محله‌محوری دولت تصریح کرد: مدرسه باید به قلب تپنده محله تبدیل شود. فضاهای آموزشی، ورزشی و کتابخانه‌های مدارس ظرفیت ارزشمندی برای ارتقای فرهنگی و اجتماعی محلات دارند و باید با برنامه‌ریزی مناسب، در خدمت توسعه محله‌محور قرار گیرند.

استاندار تهران در پایان از حمایت‌های رئیس‌جمهور، تلاش مجموعه آموزش و پرورش، اداره‌کل نوسازی مدارس، شهرداری‌ها، خیران مدرسه‌ساز و همه دستگاه‌ها و نهادهای مشارکت‌کننده در نهضت توسعه عدالت آموزشی استان قدردانی کرد.