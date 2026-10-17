به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، این دوره بازی ها، با حضور ۲۷ شطرنج باز در سالن زنده یاد بردیا گله داری در هیات شطرنج استان هرمزگان در ۷ دور به روش سوئیسی برگزار شد.

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بر اساس اعلام هیات شطرنج هرمزگان پنج برگزیده این مسابقات از شهرستان‌های بندرخمیر و بندرعباس به ترتیب مقام اول: آصف پلوان از بندرخمیر، مقام دوم: کارن عقیلی ساحلی از بندر خمیر، مقام سوم:نیما خداکریمی از بندرعباس، مقام چهارم:آدرینا خادمی پور از بندرعباس، و مقام پنجم:رایان اله دینی از بندرعباس بودند.