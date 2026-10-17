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به مناسبت هفته تربیت بدنی مسابقات قهرمانی شطرنج هرمزگان (ویژه رده سنی زیر ۱۴ سال) در استان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، این دوره بازی ها، با حضور ۲۷ شطرنج باز در سالن زنده یاد بردیا گله داری در هیات شطرنج استان هرمزگان در ۷ دور به روش سوئیسی برگزار شد.
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بر اساس اعلام هیات شطرنج هرمزگان پنج برگزیده این مسابقات از شهرستانهای بندرخمیر و بندرعباس به ترتیب مقام اول: آصف پلوان از بندرخمیر، مقام دوم: کارن عقیلی ساحلی از بندر خمیر، مقام سوم:نیما خداکریمی از بندرعباس، مقام چهارم:آدرینا خادمی پور از بندرعباس، و مقام پنجم:رایان اله دینی از بندرعباس بودند.