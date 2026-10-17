به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدمهدی قمی گفت: تکمیل خط دوم انتقال پساب تصفیه‌شده تصفیه‌خانه جنوب تهران به دشت‌های کشاورزی پاکدشت، ورامین و شهرری یکی از مطالبات دیرینه کشاورزان منطقه است که با جدیت از سوی مجموعه فرمانداری و دستگاه‌های مسئول پیگیری می‌شود.

وی افزود: در ادامه پیگیری‌های انجام‌شده و با حمایت محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، روند اجرای این پروژه مهم زیرساختی در دستور کار جدی قرار گرفته است. در همین راستا، صبح روز شنبه به همراه بشیری، نماینده مردم شهرستان در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی، از روند اجرای پروژه بازدید کردیم تا آخرین وضعیت عملیات عمرانی و موانع باقی‌مانده را از نزدیک بررسی کنیم.

فرماندار پاکدشت بیان کرد: با دستور و تأکید استاندار تهران و در ادامه سفر معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری به شهرستان در هفته دولت، پیگیری ویژه برای رفع موانع اجرایی و تسریع در تکمیل این طرح در دستور کار فرمانداری قرار گرفت. تلاش ما این است که با هماهنگی دستگاه‌های مرتبط، مشکلات موجود برطرف شود و پروژه مطابق تأکیدات انجام‌شده، در سال جاری به سرانجام برسد.

قمی عنوان کرد: یکی از موضوعات مهم در مسیر اجرای پروژه، رفع معارضان در محدوده میدان جهاد است که این روند با همکاری شهرداری پاکدشت آغاز شده است. همچنین در بازدید میدانی، وضعیت ادامه لوله‌گذاری و عملیات عمرانی در محدوده روستای گلزار را بررسی کردیم تا با شناسایی موانع احتمالی، هماهنگی‌های لازم برای پیشبرد سریع‌تر کار انجام شود.

وی افزود: تأمین پایدار آب کشاورزی از مهم‌ترین نیاز‌های بهره‌برداران و روستاییان پاکدشت است؛ چراکه بخش قابل توجهی از اشتغال، درآمد خانوار‌ها و تولید منطقه به فعالیت کشاورزان وابسته است. تکمیل خط انتقال پساب می‌تواند زیرساخت لازم برای تأمین بخشی از آب مورد نیاز کشاورزی را تقویت کند و در پایداری تولید و حمایت از معیشت کشاورزان نقش مؤثری داشته باشد.

فرماندار پاکدشت تصریح کرد: این پروژه سال‌هاست که از سوی کشاورزان منطقه مطالبه می‌شود و در دولت چهاردهم با جدیت بیشتری دنبال شده است. در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران نیز که به ریاست استاندار برگزار شد، مسائل و نیاز‌های شهرستان مورد توجه قرار گرفت و بر ضرورت پیگیری و تسریع در اجرای این طرح تأکید شد؛ موضوعی که ما در سطح شهرستان نیز با جدیت دنبال می‌کنیم.

قمی بیان کرد: مجموعه فرمانداری با تمام ظرفیت، پیگیری این پروژه را ادامه می‌دهد و برای رفع موانع باقی‌مانده، هماهنگی با شهرداری، دستگاه‌های اجرایی و مسئولان استانی را در اولویت قرار داده‌ایم. انتظار ما این است که همه دستگاه‌های مرتبط با مسئولیت‌پذیری و همکاری مستمر، زمینه تکمیل پروژه را فراهم کنند تا مردم و به‌ویژه کشاورزان منطقه هرچه زودتر از نتایج اجرای آن بهره‌مند شوند.

وی با اشاره به مشخصات طرح افزود: خط دوم انتقال پساب تصفیه‌شده جنوب تهران با هدف انتقال سالانه ۲۸۳ میلیون مترمکعب پساب و با دبی لحظه‌ای ۹ مترمکعب بر ثانیه در حال اجراست. این ظرفیت انتقال، اهمیت پروژه را در تأمین منابع آب مورد نیاز دشت‌های کشاورزی پاکدشت، ورامین و شهرری نشان می‌دهد و تکمیل زیرساخت‌های آن می‌تواند به تقویت منابع آبی بخش کشاورزی کمک کند.

فرماندار پاکدشت در پایان خاطرنشان کرد: تکمیل این پروژه علاوه بر پشتیبانی از تولیدات کشاورزی و حفظ فرصت‌های شغلی، می‌تواند در کاهش فشار بر منابع آب شرب نیز مؤثر باشد. ما با تکیه بر حمایت استاندار تهران، همکاری دستگاه‌های مسئول و پیگیری مستمر فرمانداری، رفع موانع اجرایی و تکمیل خط انتقال پساب را دنبال می‌کنیم تا یکی از مطالبات دیرینه کشاورزان پاکدشت به نتیجه برسد.