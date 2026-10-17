به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر مهرداد شریفی با اشاره به اینکه این طرح با هدف جلوگیری از پوسیدگی و ارتقای سلامت دهان و دندان کودکان اجرا می‌شود، گفت: در سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ بیش از ۴۰۰ هزار دانش آموز ۶ تا ۱۲ سال زیرپوشش طرح ملی وارنیش فلورایدتراپی قرار می‌گیرند.

وی با بیان اینکه وارنیش فلورایدتراپی یکی از مؤثرترین روش‌های پیشگیری از پوسیدگی دندان است که برای کودکان در سنین مدرسه توصیه می‌شود، ادامه داد: این طرح با همکاری اداره کل آموزش و پرورش خوزستان و مراکز بهداشت و درمان شهرستان‌های استان اجرا می‌شود.