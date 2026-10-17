به مناسبت گرامی‌داشت روز پرستار، جمعی از دانش‌آموزان با حضور در بیمارستان امام خمینی(ره) با اهدای شاخه‌های گل این روز را به پرستاران تبریک گفتند و از تلاش آنان در مراقبت از بیماران قدردانی کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ در دیدار با پرستاران بیمارستان امام خمینی(ره) دانش‌آموزان با جایگاه و نقش پرستاران در نظام سلامت آشنا شدند و از فداکاری آنان در حفظ سلامت مردم قدردانی کردند.

دانش‌آموزان در این دیدار پرستاران را افرادی مهربان و مسئولیت‌پذیر توصیف کردند که با مراقبت از بیماران، به آنان امید و آرامش می‌بخشند.

پرستاران حاضر در این دیدار نیز با تأکید بر مسئولیت خود در قبال سلامت مردم اعلام کردند در هر سنگری، چه در عرصه سلامت و چه در دفاع از وطن، آماده خدمت و جان‌فشانی برای مردم و ایران هستند.

این برنامه با هدف ترویج فرهنگ قدردانی از کادر درمان و آشنایی نسل نوجوان با ارزش خدمت به مردم برگزار شد.