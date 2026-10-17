رئیس اداره امور قرآنی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان یزد از رقابت هشتاد و هشت نفر از برگزیدگان مرحله شهرستانی در مرحله استانی بخش معارفی چهل و نهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، حجت‌الاسلام محمود میرجلیلی با اشاره به برگزاری چهل و نهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در دو بخش آوایی و معارفی همزمان با سراسر کشور اظهار داشت: این مسابقات در ۱۸ هیجده رشته مختلف برگزار شده و علاقه‌مندان در بخش‌های گوناگون با یکدیگر به رقابت پرداخته‌اند.

وی با اشاره به جزئیات آزمون بخش معارفی گفت: این رقابت‌ها در چهار رشته ترجمه قرآن کریم، تفسیر قرآن، نهج‌البلاغه و صحیفه سجادیه دنبال می‌شود که امروز ۸۸ هشتادو هشت نفر از برگزیدگان مرحله شهرستانی، که از میان ۲۸۵ دویست و هشتادو پنج شرکت‌کننده به این مرحله راه یافته بودند، در استان با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.

رئیس اداره امور قرآنی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان یزد در خصوص روند ادامه مسابقات تصریح کرد: نفرات برگزیده این مرحله به مرحله مقدماتی کشوری که به‌صورت مصاحبه شفاهی و برخط برگزار می‌شود، راه خواهند یافت.

حجت‌الاسلام میرجلیلی در پایان خاطرنشان کرد: برگزیدگان مرحله مقدماتی نیز آذرماه امسال در مسابقات نهایی بخش معارفی در استان قم به مصاف رقبا خواهند رفت.