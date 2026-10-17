با ابتکار خبرنگاران استان و مشارکت مستقیم اصحاب رسانه ،ساخت دبستان شهدای خبرنگار در کرمان آغازشد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، در مراسمی به همین منظور، استاندار کرمان با قدردانی از پیشگامی خبرنگاران در ساخت مدرسه، اقدام آنان را الگویی ارزشمند از مشارکت اقشار مختلف جامعه در نهضت مدرسه‌سازی دانست وگفت:این اقدام می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری طرح‌های بیشتری در حوزه مدرسه‌سازی شود.

محمدعلی طالبی افزود:ایده ساخت این مدرسه نخستین بار در جریان نشست خبری مشترک مدیران آموزش و پرورش استان کرمان و نوسازی مدارس که به مناسبت هفته دولت برگزار شد از سوی خبرنگاران مطرح شد و با پیگیری و همراهی جامعه رسانه‌ای استان، اکنون به مرحله آغاز عملیات اجرایی رسیده است.

سیدمحمد واعظی‌نژاد مدیر‌کل نوسازی مدارس استان کرمان هم گفت: این مدرسه با زیربنای ۸۶۳ مترمربع در زمینی به مساحت یک‌هزار و ۲۰۰ مترمربع طراحی شده است.

وی افزود: اعتبار موردنیاز برای اجرای این پروژه حدود ۴۵ میلیارد تومان برآورد شده که ۵۰ درصد آن از محل مشارکت خیران تأمین خواهد شد.

مدیر‌کل نوسازی مدارس استان کرمان عنوان کرد: اجرای این طرح در قالب تفاهم‌نامه‌ای سه‌جانبه میان نماینده خبرنگاران، روابط عمومی استانداری کرمان، اداره‌کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان دنبال می‌شود.