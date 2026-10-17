آغاز روند کاهش دما در خراسان رضوی، از اواسط این هفته
بنا به نقشههای هواشناسی خراسان رضوی، دمای هوا در استان تا اواسط هفته جاری پایدار است، اما به تدریج روند کاهش دما آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، کارشناس پیشبین هواشناسی خراسان رضوی گفت: از روز دوشنبه بیست و هفتم مهرماه افزایش ابر و وزش باد در شمال غرب و ارتفاعات شمالی استان همراه با بارشهای پراکنده پیشبینی شده است؛ و روند کاهشی دما از روز چهارشنبه شروع میشود.
علی الهی افزود: در شبانه روز گذشته قوچان با کمینه دمای ۶ درجه سلسیوس خنکترین و داورزن با دمای ۳۲ درجه گرمترین نقاط استان بودند.
الهی گفت: دمای هوای مشهد نیز در این مدت بین ۱۰ تا ۲۷ درجه سلسیوس متغیر بود و برای امروز نیز در گرمترین ساعات به ۲۶ درجه میرسد.