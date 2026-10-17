آغاز روند کاهش دما در خراسان رضوی، از اواسط این هفته

بنا به نقشه‌های هواشناسی خراسان رضوی، دمای هوا در استان تا اواسط هفته جاری پایدار است، اما به تدریج روند کاهش دما آغاز می‌شود.