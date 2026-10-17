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تنکابن میزبان اجتماع مردمی جانفدایان ایران با حضور اقشار مختلف مردم و با هدف اعلام حمایت از رزمندگان اسلام بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رزمایش بزرگ «جانفدایان ایران» با حضور اقشار مختلف مردم در شهرستان تنکابن برگزار شد.
این اجتماع مردمی با هدف حمایت از رزمندگان اسلام و اعلام همبستگی و همراهی مردم با مدافعان کشور برگزار شد.
شرکتکنندگان در این برنامه با حضور در اجتماع «جانفدایان ایران»، بر آمادگی و همراهی خود در دفاع از کشور تأکید کردند.
رزمایش «جانفدایان ایران» در چارچوب برنامههای مردمی این پویش برگزار شده است؛ پویشی که با محوریت مشارکت مردم و اعلام آمادگی برای دفاع از میهن شکل گرفته است.
این برنامه در تنکابن، جلوهای از حضور اجتماعی اقشار مختلف مردم در حمایت از رزمندگان اسلام بود.