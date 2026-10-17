شبکه‌های تهران، چهار، یک، آموزش، دو و قرآن، همزمان با رویداد ملی «ایران جان» در استان مرکزی، با پخش ویژه برنامه ها، مستند، میان برنامه و برنامه‌های ترکیبی، به معرفی فرهنگ، آداب و رسوم، جاذبه‌های گردشگری و ظرفیت‌های استان مرکزی می‌پردازند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، همزمان با پخش ویژه‌برنامه «ایران جان»، شبکه تهران از شنبه ۲۵ مهر تا جمعه اول آبان ۱۴۰۵ با تدارک برنامه‌های ترکیبی و میان‌برنامه، و با شعار «استان مرکزی، مهد مفاخر، پیشران صنعت کشور» به معرفی فرهنگ، آداب و رسوم، جاذبه‌های گردشگری و ظرفیت‌های استان مرکزی می‌پردازد.

برنامه «تا نیایش» در دو قسمت ۳۶ دقیقه‌ای و به صورت زنده ساعت ۱۲:۱۵، با حضور مجری، ائمه جمعه استان، یکی از اعضای محترم خبرگان رهبری، نماینده ولی فقیه و سایر مسئولان، به معرفی فرهنگ و معارف استان مرکزی و یادبود شهدای این استان اختصاص دارد. در همین راستا، دو قسمت از این برنامه در شهر اراک مستقر خواهد شد و میزبان آیت‌الله دری نجف‌آبادی، امام جمعه اراک، و چهره‌های دینی و مذهبی استان خواهد بود.

همچنین برنامه «به خانه بر می‌گردیم» در ۷ قسمت، هر روز ساعت ۱۶:۱۵ که دو بخش از آن به طور ویژه در روز‌های چهارشنبه و پنج‌شنبه از استان مرکزی پخش خواهد شد، با دعوت از چهره‌های فرهنگی، علمی، اجتماعی، پزشکان و هنرمندان استانی، فعالیت‌ها و پیشینه تاریخی استان را بررسی می‌کند. در بخش آشپزی این برنامه نیز غذا‌های محلی استان معرفی خواهد شد.

برنامه «بچه‌ها بیایید تماشا» نیز در ۳ قسمت ضبطی، به شکل منعطف و از طریق گویش مجری، میان‌برنامه یا وله، موضوع استان مرکزی را دنبال می‌کند.

برنامه «تهران ۲۰» در ۳ قسمت ۴۸ دقیقه‌ای و به صورت زنده، با پلاتوی مجری و پخش بخش های معرفی جاذبه‌های استان، میزبان مسئولان اجرایی و نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی خواهد بود تا به بررسی مسائل، چالش‌ها و اقدامات انجام‌شده در حوزه‌های مختلف استان بپردازد.

همچنین برنامه «سلام تهران» نیز در ۳ قسمت ۳۰ دقیقه‌ای و به صورت زنده (صبح‌ها ساعت ۷:۰۰) از استودیوی تهران، به پویش استان مرکزی و پتانسیل‌های اقتصادی و فرهنگی آن می‌پردازد و میزبان چهره‌های فرهنگی، علمی، اجتماعی، نمایندگان مجلس، مدیران ارشد استان، کارآفرینان و هنرمندان خواهد بود.

در ادامه این پوشش، میان‌برنامه‌های تامینی نیز در ۱۰ قسمت تولیدی و با زمان‌بندی متغیر، به معرفی ظرفیت‌ها، جذابیت‌ها و آداب و رسوم استان مرکزی اختصاص خواهند داشت. همچنین مستند‌های تامین برنامه با محوریت جذابیت‌های گردشگری استان، برنامه‌های آرشیوی مرتبط و کلیپ‌ها و بخش های کوتاه میان‌برنامه‌ای برای ارائه تصویری جامع از استان مرکزی پخش خواهد شد.

شبکه چهار هم در هفته استان مرکزی از ۲۵ مهر تا اول آبان هر روز برنامه‌ها و مستند‌هایی ویژه استان مرکزی را پخش می کند.

به همین مناسبت تمامی مستند‌های ساعت ۱۸ شبکه در این هفته که به شخصیت‌ها و ظرفیت‌های فرهنگی، گردشگری و صنعتی استان مرکزی اختصاص دارد به شرح ذیل است:

شنبه ۲۵ مهر، مستند «مسیحا نفس» درباره فعالیت‌های عکاسی میشل ستبون عکاس فرانسوی است. او یکی از افرادی است که ۵ دهه عمر خود را صرف عکاسی از وقایع انقلاب اسلامی ایران از قبل پیروزی تا بازگشت امام خمینی (ره) کرده است. از نگاه او امام مسیحانفسی بوده است که جان دوباره‌ای به ایران و جهان بخشیده است.

یکشنبه ۲۶ مهر، مستند «خورشید در میانه» گزارشی است مبسوط از سفر رهبر شهید به استان مرکزی.

دوشنبه ۲۷ مهر، مستند «سراسر مهر» درباره فهیمه محبی انجدانی (زاده ۱۳۰۹ و درگذشته ۴ بهمن ۱۳۸۸ در تهران) همسر رضا محبی از مؤسسان هوانیروز پیش از انقلاب ایران است. وی از سال ۱۳۶۶ تا ۱۳۸۸ مدیر دانشنامه تشیع بود که تا کنون ۱۶ جلد از آن به چاپ رسیده است و در زمان مدیریت محبی برنده سیزدهمین جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی شد.

سه شنبه ۲۸ مهر، مستند «بال‌های تالاب» به معرفی تالاب میقان در نزدیکی شهر اراک در استان مرکزی و انواع پرندگان و حشراتی که در این تالاب زندگی می‌کنند، می‌پردازد.

چهارشنبه، مستند «زبان مادری» کارشناسان در مورد تاریخچه گویش وفسی که یکی از گویش‌های زبان تاتی از زبان‌های ایرانی شمال غربی است و در روستای وفس، گورچان، چهرقان و فرک از توابع شهرستان کمیجان استان مرکزی رایج است، صحبت می‌کنند. در زمان جنگ تحمیلی ایران و عراق بسیاری از بیسیم‌چیان به زبان وفسی صحبت می‌کردند تا دشمن متوجه مکالمات نشود.

در روز پنجشنبه ۳۰ مهر، یکی از قسمت‌های مجموعه مستند «چونان سرو» پخش می‌شود که به زندگی سید جلال‌الدین میری آشتیانی (۱۳۰۴، آشتیان ۳ فروردین ۱۳۸۴، مشهد)، معروف به سید جلال‌الدین آشتیانی، عارف و فیلسوف اصالت وجودی بود که دارای آثاری در فلسفه و عرفان اسلامی است اختصاص دارد، و مستند روز جمعه اول آبان مستند «روایت افتخار» پخش می‌شود. این مستند در مورد بخشی از فعالیت‌های صنایع استان مرکزی در پشتیبانی از جنگ ایران و عراق در حوزه پل بود که همگی آنها در شرایط تحریم انجام شد. در آن سال‌ها اتفاقات بزرگی، چون ساخت موشک، خمپاره‌ها و نفربر‌ها و انواع ماشین آلات سبک و سنگین و ادوات مختلف جنگی توسط صنعتگران استان مرکزی رقم خورد.

همچنین پنجشنبه در ساعت ۲۳:۳۰ مستندی با عنوان «غول اراکی» به روی آنتن خواهد رفت که ماجرای انتقال یک سازه صنعتی عظیم الجثه از کارخانجات صنعتی اراک به سمت کرمان است و جمعه ۱ آبان و به عنوان حسن ختام برنامه‌های هفته یکی از سخنرانی‌های رهبر شهید انقلاب که دربارهٔ امام خمینی (ره) ایراد شده در ساعت ۲۲:۳۰ پخش خواهد شد.

شبکه یک سیما هم در قالب رویداد ملی «ایران جان» با تولید و پخش مجموعه‌ای از برنامه‌های متنوع فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و گردشگری، به معرفی ظرفیت‌ها، جاذبه‌های تاریخی، توانمندی‌ها و جلوه‌هایی از فرهنگ و زندگی مردم استان مرکزی می‌پردازد.

در راستای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، اجتماعی، تاریخی و گردشگری استان‌های کشور، مجموعه‌ای از برنامه‌های شاخص شبکه یک سیما با حضور در استان مرکزی، به انعکاس ویژگی‌ها، توانمندی‌ها و دستاورد‌های این استان می‌پردازند.

در همین راستا، برنامه «ایران دوست‌داشتنی» با ایجاد فضایی شاد و مفرح و حضور تماشاگران، هنرمندان و اقوام مختلف، جلوه‌هایی از فرهنگ، آداب و رسوم و ظرفیت‌های استان مرکزی را به تصویر می‌کشد. این برنامه سه شنبه ۲۸ مهر ساعت ۲۳ روی آنتن می‌رود.

برنامه «ثریا» نیز با حضور عوامل و مجری برنامه در استان مرکزی، به بررسی موضوعات چالش‌ها و ظرفیت‌های این استان خواهد پرداخت. برنامه «ثریا»، یکشنبه ۲۶ و دوشنبه ۲۷ مهر ساعت ۲۳ به صورت زنده از اراک پخش می‌شود.

همچنین برنامه «آفتاب شرقی» با حضور حجت الاسلام محمدعلی عبداللهی از مدرسه خاتم الانبیاء اراک روی آنتن خواهد رفت. این برنامه هر روز بعد از اذان ظهر پخش خواهد شد.

برنامه «دعای ندبه» نیز به صورت زنده، اول آبان ساعت ۶ صبح از استان مرکزی روی آنتن شبکه یک سیما خواهد رفت.

در حوزه ورزش، برنامه «ورزش و مردم» با حضور مجری و عوامل این برنامه در استان مرکزی، به انعکاس رویدادها، ظرفیت‌ها و فعالیت‌های ورزشی این استان می‌پردازد. این برنامه جمعه اول آبان ساعت ۱۰ صبح به صورت زنده پخش می‌شود.

برنامه «سیمای خانواده» نیز با حضور عوامل برنامه در استان مرکزی، ضمن معرفی جاذبه‌ها و ظرفیت‌های این استان، بخش‌هایی از برنامه را به موضوعات مرتبط با خانواده اختصاص خواهد داد. این برنامه هر روز شنبه تا پنجشنبه ساعت ۱۲:۴۵ روی آنتن می‌رود.

همچنین برنامه صبحگاهی «صبح بخیر ایران» شنبه تا پنجشنبه ساعت ۶ صبح روی آنتن می‌رود، این هفته با معرفی اماکن تاریخی و جاذبه‌های گردشگری استان مرکزی، میزبان چهره‌ها و مهمانانی از این استان خواهد بود.

برنامه اقتصادی «پایش» نیز که پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها ساعت ۲۰ پخش می‌شود، این هفته ظرفیت‌ها و چالش‌های اقتصادی استان مرکزی را بررسی می‌کند.

در ادامه این ویژه‌برنامه‌ها، «خاکریز مردم» نیز به معرفی ظرفیت‌های مردمی، فعالیت‌های جهادی، اقدامات گروه‌های داوطلب و نقش مشارکت‌های اجتماعی در پیشرفت و آبادانی استان مرکزی خواهد پرداخت.

همچنین شبکه آموزش همزمان با برگزاری یازدهمین رویداد ملی «ایران جان» به میزبانی استان مرکزی، مجموعه‌ای از برنامه‌ها و مستند‌ها را با محوریت معلمان شهید و انقلابی، ایثار و مقاومت، معرفی مفاخر پزشکی و بازنمایی ظرفیت‌های اقتصادی، صنعتی و آموزشی این استان پخش می کند.

برنامه «دکتر سلام» در قالب این رویداد به معرفی مفاخر پزشکی استان مرکزی می‌پردازد.

همچنین مستند‌هایی با موضوع معلمان شهید، دانشجومعلمان انقلابی، شهدای دفاع مقدس و جنگ ۱۲روزه، کارآفرینی و فعالیت خیران مدرسه‌ساز در جدول پخش شبکه آموزش قرار گرفته‌اند.

مستند «سرو می‌ماند» روایتی از معلمی فداکار است که همسرش، خلبان محمد انصاری، در جنگ ۱۲روزه به دست رژیم صهیونیستی به شهادت رسید. این مستند روز‌های ۲۵ و ۲۸ مهر ساعت ۱۸:۳۰ پخش می‌شود.

«بانوی سرچشمه» به روایتی حول زندگی و خانواده ملیحه عطاالهی معلم شهیده‌ای پس از شهادت او می‌پردازد. وی در حمله هوایی رژیم صهیونیستی و آمریکا به شهر محلات استان مرکزی به شهادت رسید.. این اثر روز‌های ۲۶ و ۲۹ مهر ساعت ۱۸:۳۰ روی آنتن می‌رود.

مستند «حاضر غایب» نیز با محوریت روایت زندگی دانشجومعلمان انقلابی و معرفی شهدای دفاع مقدس، روز‌های ۲۷ و ۳۰ مهر ساعت ۱۸:۳۰ پخش خواهد شد.

در بخش مستند‌های اقتصادی و کارآفرینی، مستند «ژاسپر» روز ۲۷ مهر ساعت ۲۰ پخش می‌شود. مستند «غول اراکی» با موضوع معرفی سازه‌ای عظیم در مجموعه ماشین‌سازی اراک، روز ۲۸ مهر ساعت ۲۰ پخش می شود.

مستند «چوب بستنی» به چالش‌های واردات، صادرات و تولید این محصول در ایران و تلاش یک مبتکر استان مرکزی برای تولید داخلی، اشتغال‌زایی و خودکفایی می‌پردازد و روز ۲۹ مهر ساعت ۲۰ پخش می‌شود.

همچنین مستند «به توان استان» با معرفی یکی از نخبگان برتر کارآفرینی استان مرکزی، اول آبان‌ ساعت ۱۹:۳۰ و مستند «نیروگاه خورشیدی» با موضوع معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های استان در این حوزه، همان روز ساعت ۲۰ روی آنتن می‌رود.

مستند‌های «چیچک‌آباد»، «در امتداد نور»، «چراغی که خاموش نشد» و «مدرسه‌ای برای نسرین» با محوریت معرفی خیران و چهره‌های اثرگذار استان مرکزی در حوزه ساخت مدارس و فعالیت‌های آموزشی، از ۲۷ مهر حوالی ساعت ۲۳ پخش می‌شوند.

مستند «بهشت ساوه» تلاش‌های کادر مدرسه و موفقیت‌های دانش‌آموزان یک مدرسه ویژه کودکان دارای اوتیسم را به تصویر می‌کشد.

شبکه دو هم هم‌زمان با برگزاری رویداد ملی «ایران جان؛ مرکزیِ ایران»، مجموعه‌ای از مستندها، فیلم‌ها، نماهنگ‌ها و تولیدات تصویری را با هدف معرفی چهره‌های ماندگار، ظرفیت‌ها و جلوه‌های فرهنگی و اجتماعی استان مرکزی پخش می کند.

در چارچوب این رویداد ملی، آثاری همچون مستند «شهید بابایی»، «نزدیک به آسمان»، «همه آنچه که من دارم»، «مدرسه برای نسرین» و «پارسا ۱۱۴» از شبکه دو پخش می‌شوند.

همچنین مجموعه‌ای از تیزرها، نماهنگ‌های ویژه استان مرکزی و مستند‌هایی با موضوع این استان، در جدول پخش شبکه دو قرار گرفته‌اند تا مخاطبان با بخش‌هایی از هویت فرهنگی، اجتماعی و تاریخی این خطه از ایران بیشتر آشنا شوند.

این برنامه‌های ویژه از شنبه ۲۵ مهر تا جمعه اول آبان‌ در ساعت‌های ۹:۴۵، ۱۴:۰۵، ۱۷:۵۰ و ۲۰:۱۰ پخش خواهند شد.

شبکه قرآن و معارف نیز در راستای مأموریت فرهنگی و دینی خود، با تمرکز بر ترویج معارف قرآن کریم، سیره بزرگان دین و پاسداشت میراث معنوی ایران، در این مسیر نقش‌آفرینی می‌کند. معرفی شخصیت‌های برجسته علمی و حوزوی کشور، از جمله جلوه‌هایی است که می‌تواند پیوند میان پیشینه دینی مناطق مختلف و هویت فرهنگی ایران را برای مخاطبان تبیین کند.

در همین چارچوب، مستند «حدیث بندگی» با محوریت زندگی آیت‌الله‌العظمی محمدعلی اراکی، از علمای برجسته برخاسته از استان مرکزی، پنجشنبه (۳۰ مهر) ساعت ۲۴ از شبکه قرآن پخش می‌شود.

این مستند با مرور زندگی، فعالیت‌های علمی و حوزوی و ابعاد مختلف شخصیت دینی آیت‌الله اراکی، بخشی از میراث علمی و معنوی این عالم برجسته را به تصویر می‌کشد و فرصتی برای آشنایی بیشتر مخاطبان با چهره‌های اثرگذار دینی برخاسته از استان مرکزی فراهم می‌آورد.

پخش این مستند در روز‌های برگزاری رویداد ملی «ایران جان، مرکزی ایران»، زمینه‌ای برای توجه به سرمایه‌های معنوی و مفاخر دینی استان مرکزی و بازشناسی بخشی از میراث فرهنگی و مذهبی این خطه از دریچه رسانه ملی است.

یازدهمین رویداد ملی «ایران جان، مرکزی ایران» با شعار «استان مرکزی، مهد مفاخر، پیشران صنعت کشور» از ۲۵ مهر تا اول آبان برگزار می‌شود.