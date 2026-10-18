رئیس کمیسیون گردشگری شورای اسلامی شهر یزد با بررسی دستاورد‌های نخستین نمایشگاه تخصصی گردشگری و صنایع وابسته، بر ضرورت هماهنگی بخش‌های مختلف شهرداری، تقویت فرصت‌های سرمایه‌گذاری و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برای توسعه گردشگری شهری تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، بی‌بی فاطمه حقیرالسادات در جلسه این کمیسیون با اشاره به گزارش بخش‌های مختلف شهرداری از حضور در نخستین نمایشگاه تخصصی گردشگری و صنایع وابسته یزد اظهار کرد: ارزیابی دستاورد‌های نمایشگاه نشان داد که هماهنگی میان بخش‌های مختلف مدیریت شهری می‌تواند زمینه مناسبی برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری، فرهنگی و اقتصادی یزد فراهم کند.

وی با اشاره به گزارش بخش تفکیک پسماند از مبدأ شهرداری افزود: در چهار شب برگزاری نمایشگاه، استقبال بی نظیر از سامانه «بهروب» از طریق اپلیکیشن «یزدمن» در این نمایشگاه گزارش شد. این سامانه با هدف تسهیل دریافت پسماند‌های خشک فعالیت می‌کند و استقبال شهروندان از آن، ضرورت تداوم آموزش و افزایش مشارکت عمومی در مدیریت پسماند را نشان می‌دهد.

رئیس کمیسیون گردشگری شورای اسلامی شهر یزد با اشاره به گزارش سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تصریح کرد: حضور این سازمان فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری شهری فراهم کرد. با توجه به این تجربه، تقویت برنامه‌ریزی برای حضور مؤثرتر این بخش در نمایشگاه‌های آینده و معرفی پروژه‌های سرمایه‌گذاری شهری مورد تأکید قرار گرفت. همچنین پیشنهاد شد ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری سلامت در دوره آینده بیشتر معرفی شوند.

حقیرالسادات در ادامه، با اشاره به گزارش مرکز خلاقیت شهرداری یزد، مشارکت شهروندان در ارائه ایده‌های نوآورانه را از دستاورد‌های قابل توجه نمایشگاه دانست و گفت: استقبال خانواده‌ها از برنامه‌های ویژه کودکان و مراجعه شهروندان برای ارائه پیشنهاد‌های خلاقانه، زمینه تعامل بیشتر مردم با مدیریت شهری را فراهم کرد. در همین زمینه، طرحی در حوزه نورپردازی شهری از سوی یکی از شهروندان ارائه شد که بنا بر گزارش مطرح‌شده در جلسه، مورد تأیید قرار گرفته و پیگیری اجرای آن در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: اختصاص فضا‌های مجزا برای معرفی ظرفیت‌های بخش‌های مختلف شهرداری، تهیه بسته‌های معرفی خدمات و بهره‌گیری از بازی‌وارسازی و هوشمندسازی، از پیشنهاد‌های مطرح‌شده برای حضور مؤثرتر در نمایشگاه‌های آینده بود. همچنین بر ضرورت برنامه‌ریزی برای برگزاری رویداد‌های متنوع فرهنگی و گردشگری در طول سال و تقویت رویکرد رویدادمحوری در شهر یزد تأکید شد.

رئیس کمیسیون گردشگری شورای اسلامی شهر یزد با اشاره به گزارش بخش روابط بین‌الملل شهرداری اظهار کرد: حضور سفارت کره جنوبی و برنامه‌های فرهنگی ارائه‌شده در نمایشگاه، زمینه توجه بیشتر به ظرفیت‌های دیپلماسی شهری را فراهم کرد. در این زمینه، پیشنهاد خواهرخواندگی یزد با یکی از شهر‌های کره جنوبی نیز مطرح شد. استفاده از ظرفیت شهر‌های خواهرخوانده یزد در نمایشگاه‌های آینده، معرفی فرهنگ و جاذبه‌های آنها از طریق غرفه‌های اختصاصی یا محتوای دیجیتال و برقراری ارتباط زنده میان شهروندان از دیگر پیشنهاد‌های مطرح‌شده بود.

حقیرالسادات همچنین با اشاره به گزارش مدیریت گردشگری شهرداری یزد بیان کرد: در چارچوب تفاهم‌نامه «اقلیم همدلی» و با ابتکار شهرداری یزد، هماهنگی‌هایی با شهرداران شهر‌های استان انجام شد که به حضور هشت شهر استان در نمایشگاه انجامید. این حضور زمینه آشنایی بیشتر شهروندان با ظرفیت‌ها و جاذبه‌های گردشگری شهر‌های مختلف استان را فراهم کرد.

وی رونمایی از کتاب «یزد زیبای من»، کتاب ضرب‌المثل‌ها و معرفی دستاورد‌های دیجیتال گردشگری شهرداری را از دیگر برنامه‌های نمایشگاه برشمرد و افزود: این اقدامات در کنار معرفی ظرفیت‌های فناوری‌محور گردشگری، فرصت مناسبی برای ارائه توانمندی‌های یزد در حوزه تحول دیجیتال و هوش مصنوعی فراهم کرد.

رئیس کمیسیون گردشگری شورای اسلامی شهر یزد در پایان، با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی میان بخش‌های مختلف مدیریت شهری و فعالان حوزه گردشگری خاطرنشان کرد: همکاری نهاد‌های دولتی، بخش خصوصی و دانشگاهی در کنار برنامه‌ریزی منسجم شهری می‌تواند به معرفی بهتر ظرفیت‌های یزد و تقویت جایگاه این شهر در گردشگری کشور کمک کند.