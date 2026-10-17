به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز مهاباد، برای تهیه گزارشی از تولید یک محصول کاربردی در صنعت توزین، راهی کارگاهی در جاده مهاباد_بوکان شدیم؛ جایی که ایده‌ای کارآفرینانه، به تولید محصولی دانش‌محور تبدیل شده است.

جمال میرزایی، کارآفرین مهابادی، از مسیری می‌گوید که با یک ایده آغاز شد؛ ایده‌ای که امروز به راه‌اندازی واحدی تولیدی و اشتغال‌زایی برای نیرو‌های بومی رسیده است.

مدیر کارگاه تولید ترازو می‌گوید: در این کارگاه سالانه بیش از پنج هزار ترازو تولید و یک پنجم آن راهی بازار عراق می‌شود.

نکته قابل توجه در این واحد تولیدی، سهم بالای تولید داخل در ساخت قطعات است. به گفتهجلال میرزایی سرپرست کارگاه تولید ترازو، بیش از ۹۵ درصد قطعات لازم در داخل مجموعه تولید می‌شود.

این کارگاه، علاوه بر تولید یک محصول داخلی، فرصتی برای اشتغال نیرو‌های منطقه فراهم کرده است.

حضور در بازار‌های خارجی نیز علاوه بر ارزآوری، زمینه معرفی توان تولید ایران را در خارج از مرز‌ها فراهم کرده است. مدیر کارگاه می‌گوید سالانه حدود پنج هزار دستگاه انواع ترازوی دیجیتال تولید و هزار دستگاه از آن به اقلیم کردستان عراق صادر می‌شود.