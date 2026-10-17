رئیس شورای اسلامی شهر یزد : شهرداران ۱۰ روز فرصت دارند پیشنهاد‌ها و نظرات اصلاحی خود را به کمیسیون شورا‌های مجلس اعلام کنند تا اصلاح این قانون با در نظر گرفتن نیاز‌های مدیریت شهری و قابلیت اجرای بهتر در شهر‌های کشور انجام شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، عزیزالله سیفی اظهار کرد: یکصد و بیست‌وهشتمین نشست مجمع شهرداران کلان‌شهر‌های ایران به میزبانی یزد و با حضور شهرداران کلان‌شهر‌های کشور و علیرضا زاکانی، شهردار تهران، برگزار شد.

وی افزود: در این مجمع، مسائل و مشکلات مدیریت شهری در شهر‌های مختلف کشور با توجه به شرایط اقلیمی و ویژگی‌های منطقه‌ای بررسی می‌شود و درباره راهکار‌های کاهش چالش‌های مدیریت شهری، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی صورت می‌گیرد.

رئیس شورای اسلامی شهر یزد با اشاره به یکی از موضوعات مطرح‌شده در این نشست تصریح کرد: اصلاح ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها در دستور کار مجمع قرار داشت؛ ماده‌ای که وظایف شهرداری‌ها و چارچوب فعالیت مدیریت شهری را مشخص می‌کند و با توجه به گذشت زمان، نیازمند اصلاح است.

سیفی ادامه داد: پیشنهاد اصلاح این ماده پیش‌تر در کمیسیون شورا‌های مجلس بررسی شده بود و در این نشست نیز با هدف دریافت دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های شهرداران مطرح شد تا نظرات مدیریت شهری در روند اصلاح قانون مورد توجه قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: به شهرداران ۱۰ روز فرصت داده شده است تا نظرات، پیشنهاد‌ها و اصلاحات موردنظر خود را به کمیسیون شورا‌های مجلس اعلام کنند تا با جمع‌بندی این دیدگاه‌ها، اصلاح قانون با کمترین مشکل انجام شود و زمینه اجرای مناسب‌تر آن در شهر‌های مختلف کشور فراهم شود.