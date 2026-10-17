مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات خراسان رضوی با تأکید بر ممنوعیت فروش اجباری خدمات فیبرنوری اعلام کرد: قطع تلفن ثابت مشترکان برای وادار کردن آنها به استفاده از این سرویس، تخلف محسوب می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، علی دلگیر،با اشاره به رسیدگی به پرونده‌های تخلف در حوزه ارائه خدمات فیبرنوری در مشهد گفت: مشترکانی که تمایلی به استفاده از فیبرنوری ندارند، همچنان می‌توانند از خدمات تلفن ثابت بر بستر سیم مسی استفاده کنند.

وی اظهار کرد: در حال حاضر اپراتور‌های آسیاتک، مخابرات، ایرانسل و شاتل در این شهر مشغول ارائه خدمات و نصب زیرساخت فیبرنوری هستندو چنانچه در جریان اجرای عملیات نصب فیبرنوری توسط پیمانکاران، ارتباط تلفن ثابت مشترکان قطع شود، پیمانکار مسئول رفع مشکل و برقراری مجدد ارتباط تلفن ثابت در محل است.

دلگیر با بیان اینکه زیرساخت فیبرنوری برای ۶۹۵ هزار خانوار یا مکان در مشهد فراهم شده است، تصریح کرد: از این تعداد، ۹۵ هزار مشترک در حال حاضر از خدمات فیبرنوری استفاده می‌کنند.

وی همچنین با اشاره به اجرای عملیات نصب زیرساخت فیبرنوری در منطقه مخابراتی ۱۵ خرداد (وکیل‌آباد) خاطرنشان کرد: در مناطقی که فیبرنوری جایگزین سیم‌های مسی می‌شود، مشترکانی که تمایلی به استفاده از تلفن ثابت بر بستر فیبرنوری ندارند، می‌توانند همچنان خدمات تلفن ثابت خود را از طریق سیم مسی دریافت کنند.

به گفته مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات خراسان رضوی، اپراتور موظف است در این شرایط، یک مودم اختصاصی و تک‌منظوره را بدون دریافت هزینه در اختیار مشترک قرار دهد. این دستگاه با تبدیل بستر فیبرنوری به زیرساخت سیم مسی، امکان ادامه استفاده از خدمات تلفن ثابت به شیوه گذشته را فراهم می‌کند.

بر اساس این گزارش، کلان‌شهر مشهد با جمعیتی بیش از سه میلیون نفر، یک میلیون و ۱۵ هزار مشترک تلفن ثابت دارد.