رویداد استانی ایران جان، نایین اصفهان در آذرماه در شهرستان نایین برگزار خواهد شد.

برگزاری رویداد استانی ایران جان، نایین اصفهان در آذرماه

برگزاری رویداد استانی ایران جان، نایین اصفهان در آذرماه

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اصفهان؛ مدیرکل صدا و سیما استان اصفهان در دیدار با فرماندار شهرستان نایین گفت: رویداد استانی ایران جان، نایین اصفهان در آذرماه سال جاری برگزار می‌شود.

یوسف افشار نیا افزود: با همکاری فرمانداری نایین رادیو شهری راه اندازی و همچنین دفتر خبری این شهرستان نیز توسعه و تجهیز خواهد شد.

سرپرست فرمانداری شهرستان نایین نیز گفت: همکاری دو جانبه فرمانداری نایین با صدا و سیمای استان اصفهان شرایط توسعه رسانه‌ای این شهرستان را فراهم می‌کند.

حسن جعفری هرندی افزود: شهرستان نایین با ۱۲۰۰ اثر تاریخی یکی از شهرستان‌های مهم گردشگری است.

شهرستان نایین در ۱۴۰ کیلومتری شرق اصفهان، وسیعترین شهرستان استان اصفهان و دارای آب و هوایی کویری است.

شهرستان نایین موزه‌ای زنده از تاریخ معماری ایران، به شهر انار‌های سرخ و بادگیر‌های تاریخی معروف است.