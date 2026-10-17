پخش زنده
امروز: -
رویداد استانی ایران جان، نایین اصفهان در آذرماه در شهرستان نایین برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اصفهان؛ مدیرکل صدا و سیما استان اصفهان در دیدار با فرماندار شهرستان نایین گفت: رویداد استانی ایران جان، نایین اصفهان در آذرماه سال جاری برگزار میشود.
یوسف افشار نیا افزود: با همکاری فرمانداری نایین رادیو شهری راه اندازی و همچنین دفتر خبری این شهرستان نیز توسعه و تجهیز خواهد شد.
سرپرست فرمانداری شهرستان نایین نیز گفت: همکاری دو جانبه فرمانداری نایین با صدا و سیمای استان اصفهان شرایط توسعه رسانهای این شهرستان را فراهم میکند.
حسن جعفری هرندی افزود: شهرستان نایین با ۱۲۰۰ اثر تاریخی یکی از شهرستانهای مهم گردشگری است.
شهرستان نایین در ۱۴۰ کیلومتری شرق اصفهان، وسیعترین شهرستان استان اصفهان و دارای آب و هوایی کویری است.
شهرستان نایین موزهای زنده از تاریخ معماری ایران، به شهر انارهای سرخ و بادگیرهای تاریخی معروف است.