رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر یزد با تأکید بر ضرورت حمایت از زنان آسیب‌دیده اجتماعی گفت: حفظ کرامت انسانی، پرهیز از قضاوت و فراهم‌کردن زمینه بازگشت این افراد به زندگی سالم، از الزامات فرایند درمان و بازتوانی اجتماعی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، احمد ترکمانی در حاشیه بازدید اعضای کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر یزد از مرکز نگهداری زنان مبتلا به اعتیاد، اظهار کرد: آشنایی نزدیک با شرایط این مرکز و فعالیت‌های آن، فرصتی برای بررسی ابعاد مختلف حمایت اجتماعی از زنان و ضرورت توجه به نیاز‌های آنان در مسیر درمان و بازتوانی است.

وی با تأکید بر اهمیت نگاه انسانی به آسیب‌های اجتماعی افزود: افراد آسیب‌دیده برای بازگشت به زندگی سالم، بیش از هر چیز به حمایت، احترام و فراهم‌شدن فرصت دوباره نیاز دارند و نباید با برچسب‌زنی و قضاوت‌های اجتماعی، مسیر بازگشت آنان به جامعه دشوارتر شود.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر یزد ادامه داد: خانواده، نهاد‌های اجتماعی و دستگاه‌های مسئول در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و حمایت از فرایند بهبودی نقش مهمی دارند و تقویت آموزش‌های فرهنگی و اجتماعی و ارتقای مهارت‌های فردی می‌تواند زمینه بازتوانی پایدار و حضور مؤثر این افراد در جامعه را فراهم کند.

ترکمانی خاطرنشان کرد: توجه به ابعاد انسانی و اجتماعی آسیب‌ها و حمایت از برنامه‌های پیشگیرانه و توانمندساز، از ضرورت‌های ارتقای سلامت اجتماعی است و باید در برنامه‌ریزی‌های شهری مورد توجه قرار گیرد.