پخش زنده
امروز: -
سرشماری مجازی نفوس و مسکن ۱۴۰۵ به صورت هدفمند از امروز ۲۵ مهر ماه همزمان با سراسر کشور در مهاباد هم آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز مهاباد، معاون فنی سرشماری عمومی نفوس و مسکن مهاباد گفت: در این مرحله از سرشماری، برای سه گروه مشخص پیامک ارسال میشود تا اطلاعات مورد نیاز را در پنجره دولت و صفحه سرشماری نفوس و مسکن ۱۴۰۵ بارگذاری کنند.
رحیم کریمزاده افزود: از اول آبان ماه نیز سرشماری حضوری نفوس و مسکن به صورت هدفمند آغاز میشود و تا سی آبان این فرآیند ادامه خواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: در این مدت همکاران ما در سطح شهر و روستا به صورت نمونهای مشغول آمارگیری خواهند بود و اطلاعات جمع آوری شده مبنای تصمیمگیری و سیاستگذاری و برنامهریزیهای آینده خواهد بود.
معاون فنی سرشماری عمومی نفوس و مسکن مهاباد از مردم خواست با آمارگیریهای شهرستان همکاری داشته باشند تا اطلاعات صحیح جمعآوری شده در مسیر آبادانی و توسعه شهر استفاده شود.