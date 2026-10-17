به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز مهاباد، معاون فنی سرشماری عمومی نفوس و مسکن مهاباد گفت: در این مرحله از سرشماری، برای سه گروه مشخص پیامک ارسال می‌شود تا اطلاعات مورد نیاز را در پنجره دولت و صفحه سرشماری نفوس و مسکن ۱۴۰۵ بارگذاری کنند.

رحیم کریم‌زاده افزود: از اول آبان ماه نیز سرشماری حضوری نفوس و مسکن به صورت هدفمند آغاز می‌شود و تا سی آبان این فرآیند ادامه خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: در این مدت همکاران ما در سطح شهر و روستا به صورت نمونه‌ای مشغول آمارگیری خواهند بود و اطلاعات جمع آوری شده مبنای تصمیم‌گیری و سیاست‌‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های آینده خواهد بود.

معاون فنی سرشماری عمومی نفوس و مسکن مهاباد از مردم خواست با آمارگیری‌های شهرستان همکاری داشته باشند تا اطلاعات صحیح جمع‌آوری شده در مسیر آبادانی و توسعه شهر استفاده شود.