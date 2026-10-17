کارگردان سینما گفت: سینمای مقاومت باید هم به آثار حماسی و هم به فیلم‌های تحلیلی بپردازد. هر دو رویکرد لازم است. فیلم‌هایی که امروز ساخته می‌شوند، می‌توانند به تقویت همدلی و همراهی مردم کمک کنند؛ اما آثاری که در آینده ساخته می‌شود، باید تاریخ‌ساز باشند و به بخشی از حافظه تاریخی جامعه تبدیل شوند.

انسیه شاه‌حسینی در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما،درباره ارزیابی آثار تازه مرتبط با جنگ اظهارداشت: من داور نیستم و همه فیلم‌های جدید را ندیده‌ام. از میان آثاری که در این زمینه ساخته شده‌اند، فیلم «نیمه‌شب» به کارگردانی محمدحسین مهدویان را دیده‌ام؛ بنابراین نمی‌توانم درباره مجموعه آثار جدید قضاوت جامعی داشته باشم.

ساخت مجموعه‌ای درباره سقوط خرمشهر

این کارگردان سینما درباره طرحی که این روز‌ها روی آن کار می‌کند، گفت: مدتی است روی مجموعه‌ای درباره خرمشهر و ماجرای سقوط این شهر کار می‌کنم. در جریان این پژوهش، هرچه بیشتر به ابعاد مقاومت مردم پی می‌برم، بیشتر متوجه می‌شوم که چه حماسه‌هایی در روز‌های سقوط خرمشهر شکل گرفته است؛ حماسه‌هایی که گاهی در روایت‌های مربوط به پیروزی کمتر دیده می‌شوند.

شاه‌حسینی با اشاره به مقاومت ۳۴روزه مردم و نیرو‌های نظامی در خرمشهر اظهار کرد: در دوران آزادسازی، شرایط نیرو‌های ایران با روز‌های نخست جنگ متفاوت بود و هماهنگی و توان بیشتری در میان ارتش، سپاه و نیرو‌های مردمی شکل گرفته بود؛ اما در روز‌های سقوط خرمشهر، مدافعان در برابر نیرویی قرار داشتند که با تانک و توپ پیشروی می‌کرد. با این حال، مردم و نیرو‌های مدافع با وجود امکانات محدود، با ایمان و اراده‌ای قوی ایستادگی کردند.

وی با تأکید بر اهمیت تحقیق برای بازنمایی دقیق این مقطع تاریخی افزود: در حال پژوهش هستم و حتی خاطرات فرماندهان عراقی را نیز می‌خوانم تا بتوانم ماجرا را از زاویه‌های مختلف بررسی کنم؛ هم از نگاه متجاوز و هم از منظر کسانی که از شهر دفاع می‌کردند. این پژوهش کمک می‌کند ابعاد مقاومت و شرایطی که مدافعان در آن قرار داشتند، بهتر شناخته شود.

این فیلم‌ساز ابراز امیدواری کرد مجموعه‌ای که درباره سقوط خرمشهر در دست نگارش دارد، ساخته شود وی گفت می‌خواهم این اثر مانند آینه‌ای در برابر مردم قرار بگیرد تا فراموش نکنند چه روز‌هایی را پشت سر گذاشته‌اند و چه ظرفیت‌هایی در خود داشته‌اند. امیدوارم این مجموعه بتواند بخش‌هایی از مقاومت مردم را که کمتر دیده شده است، به نسل امروز و آینده معرفی کند.

حمایت از فیلم‌ساز دفاع مقدس باید مانند پشتیبانی از یک عملیات باشد

شاه‌حسینی با تأکید بر جایگاه جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت گفت: همیشه به جشنواره دفاع مقدس علاقه‌مند بوده‌ام و معتقدم سینمای دفاع مقدس یکی از ملی‌ترین گونه‌های سینمای ایران است؛ سینمایی که می‌تواند با قدرت مسیر خود را ادامه دهد و ظرفیت‌های مهمی برای روایت تاریخ و هویت جامعه دارد.

او با اشاره به ضرورت حمایت از فیلم‌سازان این حوزه بیان کرد: وقتی یک فیلم‌ساز دفاع مقدس می‌خواهد کار تازه‌ای را آغاز کند، مسئولان و نهاد‌های پشتیبان باید احساس کنند که یک عملیات در حال شروع است. همان‌طور که در یک عملیات نظامی از نیرو‌ها پشتیبانی می‌شود، باید از فیلم‌سازان نیز از مرحله ارائه طرح و نگارش فیلمنامه تا تولید، پخش و اکران حمایت شود.

وی ادامه داد: در یک عملیات، ممکن است در ابتدا کسی از جزئیات آنچه در حال وقوع است، اطلاع نداشته باشد؛ اما پس از پیروزی، نتیجه تلاش‌ها آشکار می‌شود. درباره سینمای دفاع مقدس نیز باید زمینه‌ای فراهم شود تا فیلم‌ساز بتواند با حمایت لازم کار خود را به سرانجام برساند و مردم نتیجه این تلاش را ببینند.

این کارگردان با اشاره به حضور و ظرفیت برخی مدیران و مسئولان مرتبط با حوزه مقاومت ابراز امیدواری کرد که این ظرفیت‌ها به پشتیبانی مؤثرتر از فیلم‌سازان منجر شود شناخت و انگیزه مسئولان می‌تواند به باز شدن مسیر تولید آثار دفاع مقدس کمک کند؛ به شرط آنکه حمایت‌ها از مرحله طرح و تولید آغاز شود و تا رسیدن اثر به مخاطب ادامه پیدا کند.

شاه‌حسینی ابراز امیدواری کرد نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت که به گفته او از هفتم آبان آغاز می‌شود، با حضور مؤثر فیلم‌سازان و حمایت از آثار این حوزه، زمینه‌ساز رونق بیشتر سینمای دفاع مقدس و مقاومت باشد.

نوزدهمین دوره جشنواره بین المللی فیلم مقاومت از هفتم تا چهاردهم آبان به دبیری جلال غفاری قدیر در تهران برگزار می‌شود.