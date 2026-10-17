پخش زنده
امروز: -
برنامه های تولید شده یازدهمین رویداد ملی ایران جان، مرکزی ایران از صداوسیما مرکز خلیج فارس نیز پخش می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، در رویداد ملی ایران جان ظرفیتهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی استان مرکزی از شبکههای رادیو و تلویزیون رسانه ملی پخش میشود.
در این رویداد ملی برنامه های تولید شده در معاونت صدا، سیما و خبر صداوسیمای استان مرکزی از صداوسیما مرکز خلیج فارس نیز پخش می شود.
یازدهمین رویداد ملی «ایران جان» در استان مرکزی از امروز ۲۵ مهر آغاز شد و تا یکم آبان ادامه دارد.
بیشتربخوانید: رویداد ملی ایران جان، آذربایجان شرقی ایران، تولید ماهی خاویاری