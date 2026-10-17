به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، در رویداد ملی ایران جان ظرفیت‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی استان مرکزی از شبکه‌های رادیو و تلویزیون رسانه ملی پخش می‌شود.

در این رویداد ملی برنامه های تولید شده در معاونت صدا، سیما و خبر صداوسیمای استان مرکزی از صداوسیما مرکز خلیج فارس نیز پخش می شود.

یازدهمین رویداد ملی «ایران جان» در استان مرکزی از امروز ۲۵ مهر آغاز شد و تا یکم آبان ادامه دارد.

بیشتربخوانید: رویداد ملی ایران جان، آذربایجان شرقی ایران، تولید ماهی خاویاری