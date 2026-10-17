مسابقات رنکینگ کشوری بدمینتون پسران کمتر از ۱۹ سال، با معرفی نفرات برتر در دو بخش یک‌نفره و دونفره در مشهد به پایان رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات رنکینگ کشوری بدمینتون پسران کمتر از ۱۹ سال، امروز (۲۵ مهر) با برگزاری دیدار‌های پایانی و معرفی نفرات برتر در دو بخش یک‌نفره و دونفره در مشهد به کار خود پایان داد.

در بخش یک‌نفره، محمدمتین قاسمی از خراسان رضوی عنوان قهرمانی را کسب کرد و سروش سالاری، دیگر نماینده این استان، به مقام نایب‌قهرمانی رسید. همچنین عرشیا بشردوست از تهران و متین خوجوی از خراسان رضوی به‌طور مشترک در جایگاه سوم قرار گرفتند.

در بخش دونفره نیز عرشیا بشردوست و امیرعلی حاتمی از تهران با کسب عنوان قهرمانی، بر سکوی نخست ایستادند. محمدطا‌ها خیالی از سمنان و محمدعلی مهدوی از تهران عنوان نایب‌قهرمانی را به دست آوردند. همچنین کیان بنکدار از گلستان و سروش سالاری از خراسان رضوی، به همراه سبحان صفری از مازندران و محمدمتین قاسمی از خراسان رضوی، به‌طور مشترک مقام سوم این بخش را کسب کردند.

این مسابقات با هدف ایجاد فرصت رقابت برای بازیکنان رده سنی زیر ۱۹ سال و ارزیابی سطح آمادگی فنی آن ها برگزار شد و با معرفی نفرات برتر در دو بخش به پایان رسید.