به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مهدی جمالی نژاد با تأکید بر حمایت مدیریت استان از سرمایه‌گذاران حوزه انرژی خورشیدی گفت: مدیریت استان با جدیت پیگیر اجرای طرح‌های نیروگاهی خورشیدی است تا این طرح‌ها با قدرت پیش بروند.

برنامه‌های فولاد مبارکه برای تأمین پایدار انرژی

مدیرعامل گروه فولاد مبارکه نیز در این نشست از سرمایه‌گذاری یک میلیارد دلاری این مجموعه در حوزه آب برای انتقال آب به اصفهان خبر داد و گفت این سرمایه‌گذاری سال گذشته به پایان رسید.

زرندی با اشاره به پیگیری طرح توسعه میدان گازی افزود: قرارداد این طرح ابلاغ شده و فرایند اجرایی آن پس از صدور مجوز، به‌زودی آغاز می‌شود؛ طرحی که با هدف کاهش فشار تأمین انرژی بر استان دنبال می‌شود.

وی با اشاره به نیروگاه سیکل ترکیبی ۹۱۴ مگاواتی فولاد مبارکه گفت: بخش بخار این نیروگاه در جریان حمله آمریکا آسیب جدی دیده است و برنامه‌ریزی برای بازگرداندن یک واحد گازی و یک واحد بخار به مدار تا سال آینده در دستور کار قرار دارد.

مدیرعامل گروه فولاد مبارکه همچنین از بازگشت حدود ۲۰۰ مگاوات ظرفیت نیروگاه قدیمی شهید بهرامی به مدار خبر داد.

زرندی با بیان اینکه توسعه نیروگاه‌های خورشیدی از برنامه‌های فولاد مبارکه برای تأمین برق مورد نیاز این مجموعه است، گفت: ۱۲۰ مگاوات ظرفیت خورشیدی در سال گذشته به مدار آمده و اجرای ۱۲۰ مگاوات دیگر نیز در دستور کار قرار دارد؛ هرچند از دی‌ماه سال گذشته تأمین تجهیزات با مشکلاتی مواجه شده است.

وی افزود: احداث ۱۲۰ مگاوات ظرفیت دیگر با استفاده از تجهیزات امانی شرکت مپنا نیز در حال اجراست.

مدیرعامل گروه فولاد مبارکه با اشاره به طرح نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی در سمیرم، بر ضرورت مدیریت مصرف و کاهش تقاضای انرژی از شبکه تأکید کرد و گفت این مجموعه با بهره‌گیری از مدل‌های هوش مصنوعی نیز به دستاورد‌های خوبی در زمینه مدیریت مصرف انرژی رسیده است.

بازدید از سایت نیروگاه خورشیدی آفتاب شرق

در پایان این نشست، اعضای میز‌های نوین استان اصفهان از سایت نیروگاه خورشیدی آفتاب شرق فولاد مبارکه بازدید کردند و از نزدیک در جریان روند اجرای طرح و اقدامات انجام‌شده برای توسعه تولید انرژی خورشیدی قرار گرفتند.

همچنین در این نشست، روند توسعه نیروگاه‌های خورشیدی، ظرفیت طرح‌های در دست اجرا، مشکلات سرمایه‌گذاران و راهکار‌های تأمین پایدار انرژی در استان بررسی شد.

در این نشست، جمعی از سرمایه‌گذاران حوزه انرژی خورشیدی نیز مشکلات و موانع پیش روی اجرای طرح‌های خود را مطرح کردند. طولانی شدن روند پاسخ به استعلام‌ها، مشکلات زیرساختی، تأمین و احداث پست‌های برق و به‌ویژه موانع اتصال نیروگاه‌های خورشیدی به شبکه برق، از مهم‌ترین مسائل مطرح‌شده بود که استاندار اصفهان پیگیری برای رفع آنها را در دستور کار قرار داد.

بر اساس آمار ارائه‌شده در این نشست، ۲.۳ درصد از انرژی استان از انرژی خورشیدی تأمین می‌شود و ظرفیت ۷۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی نیز تا پایان سال قابلیت افتتاح دارد.

همچنین ظرفیت طرح‌های خورشیدی در حال احداث استان ۲ هزار و ۹۸۱ مگاوات و ظرفیت طرح‌های در مرحله استعلام ۵ هزار و ۱۰۵ مگاوات اعلام شد.