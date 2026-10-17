«علی» یکی از قسمت‌های مجموعه تلویزیونی «سرو، سپید، سرخ» از شبکه یک و سه فیلم در هفته استان مرکزی از شبکه نمایش پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، قسمت «علی» از فصل ویژه مجموعه تلویزیونی «سرو، سپید، سرخ» با بازی پولاد کیمیایی، امشب ساعت ۲۲ از شبکه یک پخش می‌شود.

پولاد کیمیایی پس از سال‌ها با حضور در «علی» به کارگردانی سیدمحمدحسین حسینی از فصل ویژه مجموعه «سرو، سپید، سرخ» به تلویزیون بازمی‌گردد.

«سرو، سپید، سرخ» به تهیه‌کنندگی محمدرضا شفاه و محمدجواد موحد، محصول مشترک سازمان هنری رسانه‌ای اوج، سیمافیلم و ناجی هنر است.

«علی» داستان مامور ویژه خنثی‌سازی بمب را روایت می‌کند که در جریان بمباران تهران، وارد یک مزون لباس عروسی می‌شود که هدف حمله قرار گرفته است. ورود نیرو‌های امدادی و دیگر افراد به این ماجرا، موقعیت‌هایی پرتعلیق را رقم می‌زند و روایتی انسانی از شجاعت، مسئولیت‌پذیری و فداکاری در روز‌های جنگ شکل می‌دهد.

پولاد کیمیایی، آذین فهیمی، امیر دژاکام، مجتبی واشیان، افشین نخعی، حسین ولیزاده، علی ولیانی، امیر امیری و نازنین دلشادیان بازیگران این قسمت هستند.

شبکه نمایش همزمان با برگزاری رویداد ملی «ایران جان» و باهدف معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و هنری استان مرکزی، ۳ فیلم را از یکشنبه تا سه شنبه، ۲۶ تا ۲۸ مهر هر روز ساعت ۹ پخش می کند.

«ایستگاه سلام» به کارگردانی سامان مرادحسینی، «صبح فرشته» به کارگردانی امیر جاودانی زرین و «عروسیخانه» به کارگردانی محسن توکلی، فیلم های هستند که از این شبکه پخش می شود.

فیلم «ایستگاه سلام» به کارگردانی سامان مراد حسینی یکشنبه ۲۶ مهر پخش می شود.

با محوریت زندگی مانیا، زن جوانی از خانواده ارامنه اراک، روایتگر تردید‌های او درباره گذشته و هویت خانوادگی‌اش پس از درگذشت پدر است، ماجرایی که با آشکار شدن راز‌هایی درباره خانواده، او را با پرسش‌های تازه‌ای روبه‌رو می‌کند.

نیلوفر شهیدی، فریبا جدیکار، فرخنده فرمانی‌زاده در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند.

فیلم «صبح فرشته» به کارگردانی امیر جاودانی زرین دوشنبه ۲۷ مهر پخش می‌شود.

داستان مانی، پسربچه‌ای را روایت می‌کند که با نزدیک شدن تولد خواهر کوچکش، نگران از دست دادن توجه و محبت پدر و مادرش است. او برای حل این نگرانی به فرشته‌ای نامه می‌نویسد و در جریان اتفاقاتی، به‌تدریج با واقعیت‌های تازه‌ای درباره خانواده و جایگاه خود روبه‌رو می‌شود.

محمود مقامی، کاوه سماک باشی، مهدی امینی خواه، سروش خوب رو و عسل ارباب زاده در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند.

«عروسیخانه» به کارگردانی محسن توکلی سه شنبه ۲۸ مهر تماشایی می‌شود.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: محمود در آستانه برگزاری مراسم عروسی تنها پسرش محمد سر از پا نمی‌شناسد. همه چیز مهیای برگزاری عروسی به یادماندنی است که خبرفوت حاج صحبت هیاهویی در روستا به پا می‌کند.

سیاوش طهمورث، میرطاهر مظلومی، فاطمه طاهری، دباغ، افسانه ناصری، سعید هرانف و... از جمله بازیگرانی هستند که در این تله فیلم به ایفای نقش پرداختند.