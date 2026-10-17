به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، در اطلاعیه شماره یک شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان رضوی آمده است: به اطلاع همه مصرف کنندگان بنزین وسایل نقلیه خودرویی وموتوری در منطقه خراسان رضوی می‌رساند، از ابتدای آبان ماه مالکان خودروهنگام مراجعه به جایگاه، بایدکارت سوخت متعلق به همان خودرو را همراه داشته باشند.

در ادامه این اطلاعیه با اشاره به اینکه اجرای این طرح با هدف مدیریت مصرف بنزین، صیانت از منابع ملی و پیشگیری از قاچاق سوخت انجام می‌شود، آمده است: واگذاری کارت سوخت شخصی به دیگران یا استفاده از کارت متعلق به خودروی دیگر، خلاف مقررات است.

بنا براین اطلاعیه، برای خودروهای فعال در ناوگان حمل‌ونقل عمومی، از جمله تاکسی‌ها و خودروهای اینترنتی، سازوکارهای لازم از سوی دستگاه‌های مسئول پیش‌بینی شده است.

از شهروندان تقاضا شده است از هم‌اکنون از فعال‌بودن کارت سوخت شخصی خود اطمینان حاصل کنند. جزئیات تکمیلی در اطلاعیه بعدی اعلام خواهد شد.