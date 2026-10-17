پویش ملی سلامت دهان و دندان با شعار «دو دو تا یادت نره» همزمان با سراسر کشور در ایلام آغاز شد و مدارس ابتدایی استان میزبان برنامه‌های آموزشی و پیشگیرانه این طرح هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «فرزاد بسطامی» مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان ایلام، با اشاره به شعار این پویش گفت: «دو دو تا یادت نره» به معنای توصیه بهداشتی مسواک زدن روزی دو بار و هر بار به مدت دو دقیقه است.

این پویش با محوریت برنامه‌های آموزشی و پیشگیرانه، از مدارس ابتدایی استان ایلام آغاز شده است.

بسطامی افزود: علاوه بر برنامه‌های آموزشی، طرح فلورایدتراپی دندان نیز در مدارس اجرا می‌شود.

هدف از اجرای این پویش، ارتقای آگاهی دانش‌آموزان و خانواده‌ها درباره بهداشت دهان و دندان و پیشگیری از بیماری‌های دهان و دندان عنوان شده است.