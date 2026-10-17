به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز مهاباد، دویست و بیست و پنج روز است که ایرانیان برای دفاع از آب و خاک و اقتدار ملی در با حضور در خیابان‌ها ومیادین پشتیبان نیرو‌های مسلح و مسئولان کشور هستند.

مردم غیور مهاباد هم هر شب هم‌پای دیگر ایرانیان با تجمع در میدان فرمانداری این شهر، ضمن دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی بر تداوم راه عزت‌بخش شهدا و ایستادگی مقابل دشمنان تأکید می‌کنند.