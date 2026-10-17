رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران بر ضرورت تبدیل تهران به قطب گردشگری کشور تأکید کرد و گفت: صنعت گردشگری می‌تواند به عنوان پیشران توسعه و موتور محرکه اقتصاد استان، نقش‌آفرینی مؤثر و پایداری داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسین سپهری در تشریح ضرورت‌های توسعه صنعت گردشگری در این استان گفت: استان تهران با پیشینه تاریخی ۷ هزار ساله و به عنوان پایتخت سه دوره تاریخی، از ظرفیت‌های فراوانی در حوزه گردشگری برخوردار است و این پتانسیل را دارد تا به جذاب‌ترین استان کشور در این زمینه تبدیل شود؛ از این رو برای تقویت زیرساخت‌های گردشگری نیازمند عزم جدی هستیم تا تهران صرفاً به عنوان محلی برای حل مشکلات آموزشی، اداری و درمانی شناخته نشود.

وی با اشاره به توجیه اقتصادی و سودآوری بالای این حوزه افزود: توسعه صنعت گردشگری به عنوان پیشران توسعه در استان تهران، بازگشت سرمایه مطلوبی به همراه خواهد داشت و اگر زمینه مناسب برای فعالیت در این بخش فراهم شود، سرمایه‌گذاران، هلدینگ‌ها و انجمن‌های تخصصی نیز رغبت بالایی برای حضور و سرمایه‌گذاری خواهند داشت.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران با یادآوری سیاست دولت مبنی بر اشباع‌شدگی توسعه واحدهای تولیدی و صنعتی در استان، خاطرنشان کرد: صنعت گردشگری می‌تواند موتور محرکه اقتصاد استان باشد و نقش بسیار مؤثری در رشد اقتصادی ایفا کند. بخش گردشگری تهران جای کار فراوانی دارد؛ از ایجاد اقامتگاه‌ها گرفته تا مجتمع‌های رفاهی، تفریحی، سرگرمی و ورزشی که البته در توسعه مراکز اقامتی نباید صرفاً به ساخت هتل بسنده کرد، بلکه ایجاد اقامتگاه‌های سنتی، بوم‌گردی و مهمانپذیرها برای اقشار کم‌درآمد نیز ضروری است تا تمامی مردم از هر قشری بتوانند از جاذبه‌های استان بهره‌مند شوند.

سپهری تنوع بی‌نظیر جاذبه‌های استان تهران را در حوزه‌های ورزشی، مذهبی، تاریخی، باستانی، سلامت و گردشگری طبیعی کم‌نظیر خواند و تصریح کرد: این استان در حوزه گردشگری ورزشی میزبان جاذبه‌های مهمی همچون پیست‌های بین‌المللی دیزین و شمشک است؛ در بخش طبیعت‌گردی از مناظر دل‌پذیر دربند، فرحزاد، درکه، توچال و ولنجک بهره می‌برد؛ و در زمینه آثار باستانی، اماکن متعددی را در دل خود جای داده است. همچنین تنوع اقلیمی چشمگیر شامل کوهستان و کویر، در کنار زیرساخت‌های مناسب تردد هوایی، ریلی و زمینی و موقعیت استراتژیک در مرکز کشور، تهران را به مقصدی ممتاز تبدیل کرده است.

وی با اشاره به برخی عوامل بازدارنده نظیر آلودگی هوا، ترافیک و هزینه‌های حمل‌ونقل گفت: برای تمامی این مسائل، راهکارهای کارشناسی وجود دارد و می‌توان با همکاری و تعامل نزدیک با شهرداری تهران، این عوامل را مدیریت نمود تا شهروندان و گردشگران رغبت بیشتری برای بازدید از جاذبه‌های پایتخت داشته باشند. بی‌شک مدیریت شهری نیز می‌تواند نقش مؤثری در این مسیر ایفا کند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران در پایان تأکید کرد: استان تهران تمامی مؤلفه‌ها و امکانات لازم را داراست، اما فعال‌سازی این حوزه نیازمند عزم جدی، بهره‌گیری از ابزارهای رسانه‌ای و تبلیغاتی، معرفی جاذبه‌ها به مخاطبان داخلی و خارجی، و تقویت زیرساخت‌هاست. این رویکرد نه تنها در کلان‌شهر تهران، بلکه در سایر شهرستان‌های استان از جمله دماوند، فیروزکوه، شهریار، ورامین و… نیز قابل اجراست تا با بهره‌گیری از ظرفیت آژانس‌ها، انجمن‌ها و هلدینگ‌های تخصصی، شاهد تحقق اهداف عالی کشور در این صنعت ارزش‌آفرین باشیم.