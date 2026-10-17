مهدی دادرس در گفتگو با خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما درباره اینکه کمیته استیناف آرای خود را درباره پرونده شکایت از استقلال بابت یاسر آسانی اعلام کرده است یا خیر؟ اظهار داشت: خیر، هنوز رأی کمیته استیناف داده نشده است و در حال بررسی آن هستیم. این پرونده حساس است و به سادگی نمی‌توان رأی را صادر کرد.

عضو کمیته استیناف فدراسیون فوتبال درباره استعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) برای پرونده آسانی، گفت: من خبری ندارم. جلسات ما روز‌های یکشنبه و دوشنبه برگزار می‌شود؛ باید مدارک دست‌مان باشد و اگر نیازی باشد، طرفین را به کمیته استیناف دعوت کنیم و صحبت‌های آنها را بشنویم.