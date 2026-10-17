به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز مهاباد، در این همایش، شرکت‌کنندگان با ارزش‌های دفاع مقدس، فرهنگ مطالعه و نقش آن در ارتقای آگاهی نسل جوان و تربیت دانش‌آموزان آشنا شدند.

سردار محمدجواد شمس، از فرماندهان دوران دفاع مقدس در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صداوسیما گفت: پویش کتاب‌خوانی با هدف ترویج فرهنگ مطالعه، به‌ویژه در میان نسل جوان و کودکان، در سراسر کشور، در حال اجراست.

وی افزود:با توجه به کمبود کتابخانه‌ها در برخی مناطق، این پویش می‌تواند زمینه‌ساز آشتی دوباره مردم با کتاب و تقویت هویت فرهنگی نسل جدید باشد.

سردار شمس تصریح کرد: کتاب، نماد فرهنگ و تمدن یک ملت و پلی برای انتقال اندیشه و تجربه گذشتگان به نسل‌های آینده است.

مدیر آموزش و پرورش مهاباد نیز با اشاره به شرایط کشور و ضرورت روشنگری و تبیین مسائل برای دانش‌آموزان گفت: در این دوره، بر نقش مربیان و معاونان پرورشی در آگاهی‌بخشی به دانش‌آموزان، پاسخ‌گویی به پرسش‌های آنان و کمک به درک بهتر مسائل روز، تأکید شد.