مجموعه «مستند فرهنگ» با محوریت زندگی و فعالیت‌های مفاخر فرهنگی، هنری، ادبی، تاریخی و علمی ایران، از شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت ۱۹:۳۰ از رادیو فرهنگ پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حمیرا فراتی، گوینده رادیو و تلویزیون، نویسنده و از تهیه‌کنندگان مجموعه «مستند فرهنگ» با حضور در استودیو شبکه خبر، درباره این برنامه گفت: «مستند فرهنگ»، تلاش می‌کند با بهره‌گیری از پژوهش، مصاحبه، اسناد آرشیوی و موسیقی، روایتی مستند و دقیق از زندگی شخصیت‌های برجسته کشور ارائه دهد.

وی افزود: این برنامه در قالب مستند‌های ۳۰ دقیقه‌ای، هر روز به موضوعی مستقل می‌پردازد و پنج تهیه‌کننده در تولید قسمت‌های مختلف آن مشارکت دارند.

فراتی با اشاره به تقسیم‌بندی روزانه برنامه گفت: فریده گودرزی، معصومه علوی‌نکو، حمیرا فراتی، یلدا احتشامی و محمد حسینی باغسنگاری، تهیه‌کنندگان این مجموعه در روز‌های شنبه تا چهارشنبه هستند و هر یک با توجه به حوزه‌های مورد علاقه و تخصص خود، موضوعات مختلفی را انتخاب و تولید می‌کنند.

این تهیه‌کننده رادیو با بیان اینکه بخش مهمی از برنامه به معرفی شخصیت‌های فرهنگی اختصاص دارد، گفت: موضوعات مجموعه از حوزه‌های ادبیات و هنر تا تاریخ، علم و زندگی شهدا را دربرمی‌گیرد. انتخاب شخصیت‌ها نیز متناسب با موضوع هر قسمت و با توجه به اهمیت معرفی و پاسداشت فعالیت‌های آنان انجام می‌شود.

فراتی درباره شیوه تولید مستند‌های شخصیت‌محور گفت: اگر شخصیت مورد نظر در قید حیات باشد، تلاش می‌کنیم با او گفت‌و‌گو کنیم و از روایت مستقیم خودش بهره ببریم، اما در مورد شخصیت‌های درگذشته، از صدا‌های موجود در آرشیو، گفت‌و‌گو با دوستان، همکاران و نزدیکان و همچنین اعضای خانواده آنان استفاده می‌کنیم تا تصویری مستند و قابل اتکا از زندگی و فعالیت‌هایشان ارائه شود.

وی افزود: گفت‌و‌گو با نزدیکان و اعضای خانواده، به دلیل آگاهی آنان از جنبه‌های مختلف زندگی شخصیت مورد نظر، می‌تواند به غنای محتوایی و افزایش تأثیرگذاری برنامه کمک کند و از یکنواختی روایت جلوگیری کند.

این نویسنده با تأکید بر اهمیت پژوهش و صحت اطلاعات در مستندسازی رادیویی گفت: در مستند روایی، سازنده باید به واقعیت وفادار بماند و اطلاعات را دقیق و با جزئیات مناسب به مخاطب منتقل کند. به همین دلیل، نگارش متن، بررسی صحت اطلاعات و اطمینان از درستی مطالب پیش از تولید نهایی، از مراحل مهم کار است.

فراتی همچنین انتخاب موسیقی و ترکیب آن با متن، صدا و افکت‌های صوتی را از دیگر بخش‌های مهم تولید دانست و گفت: موسیقی باید متناسب با شخصیت یا موضوع مستند انتخاب شود و در کنار متن و صدا، ترکیبی هماهنگ ایجاد کند. انتخاب دقیق موسیقی می‌تواند به جذابیت روایت بیفزاید و مخاطب را با موضوع همراه کند.

وی با اشاره به نقش تجربه همکاران در ارتقای کیفیت برنامه افزود: در مسیر تولید، از راهنمایی و تجربه همکاران باسابقه، از جمله مرتضی صداقت‌گو، بهره گرفته‌ایم. همچنین تأکید بر صحت، اهمیت و کاربردی بودن مطالب و تناسب موضوع با نیاز مخاطب، از جمله مواردی است که در انتخاب و تأیید موضوعات مورد توجه قرار می‌گیرد.

این تهیه‌کننده رادیو با اشاره به گستره فعالیت‌های انجام‌شده در این مجموعه گفت: تاکنون زندگی و فعالیت بیش از ۱۵۰ شخصیت، از چهره‌های تاریخی و ادبی گرفته تا شخصیت‌های معاصر و شهدا، در قالب این مستند‌ها بررسی شده است.

فراتی با تأکید بر ضرورت آشنایی نسل جوان با مفاخر ادبی و فرهنگی کشور گفت: پاسداشت و گسترش زبان فارسی و معرفی شاعران، ادیبان و حکیمان ایرانی از اهداف مهم رادیو فرهنگ است و تولید چنین برنامه‌هایی می‌تواند به شناخت بیشتر مخاطبان، به‌ویژه جوانان، از میراث فرهنگی کشور کمک کند.

وی به یکی از قسمت‌های این مجموعه درباره زنده‌یاد جواد مجابی اشاره کرد و گفت: در تهیه این مستند، از سخنان پیشین این نویسنده، شاعر و مترجم و همچنین روایت‌های افرادی که او را می‌شناختند، استفاده شده است.