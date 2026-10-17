مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر با اشاره به موفقیت دانش‌آموزان بوشهری در آزمون سراسری، گفت: تا کنون و با وجود تکمیل نشدن آمار نهایی، تعداد رتبه‌های زیر هزار استان از ۲۲۴ رتبه در سال گذشته به ۲۳۴ رتبه افزایش یافته است.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر در آیین آغاز گام دوم برنامه توسعه عدالت آموزشی که همزمان با سراسر کشور به صورت ویدیوکنفرانس با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد، از ارتقای شاخص‌های کیفی آموزش و پرورش این استان در راستای گام دوم توسعه عدالت آموزشی خبر داد و دستاورد‌های چشمگیر دانش‌آموزان و فرهنگیان بوشهری را تشریح کرد.

غلامرضا دانش‌فر با اشاره به برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته برای ارتقای کیفیت آموزشی و تربیتی در استان، اظهار کرد: با همدلی، هم‌افزایی و تلاش تمامی فرهنگیان، دانش‌آموزان، خانواده‌ها و شرکای آموزشی، در سال جاری شاهد رشد ۱.۳۱ صدمی معدل پایه دوازدهم در امتحانات نهایی بوده‌ایم؛ به‌طوری‌که میانگین نمرات استان از ۹.۶۰ به ۱۰.۹۱ ارتقا یافته است.

وی در ادامه به موفقیت دانش‌آموزان بوشهری در آزمون سراسری (کنکور) اشاره کرد و افزود: تا این لحظه و با وجود تکمیل نشدن آمار نهایی، تعداد رتبه‌های زیر هزار استان از ۲۲۴ رتبه در سال گذشته به ۲۳۴ رتبه افزایش یافته است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر همچنین به افتخارات این مجموعه در حوزه‌های علمی، پژوهشی و فرهنگی اشاره کرد و گفت: کسب رتبه‌های برتر اول و دوم در جشنواره خوارزمی، حائز رتبه شدن در ۳۳ رشته پژوهشی در سطح کشور، و کسب رتبه‌های اول تا پنجم کشوری در مسابقات فرهنگی، هنری، قرآن، عترت و نماز از دیگر موفقیت‌های برجسته استان است.

دانش‌فر ادامه داد: در بخش فرهنگیان نیز نمایندگان استان جزو ۵ نفر برتر کشور در مسابقات قرآن، نماز، عترت و تحقیق و پژوهش قرار گرفتند همچنین در حوزه مشاوره، رتبه سوم کشور و در بخش همیار مشاور، ۵ رتبه برگزیده کشوری به بوشهر اختصاص یافت و در هفته معلم نیز آموزش و پرورش بوشهر به‌عنوان یکی از ۵ استان برگزیده کشور معرفی شد.

وی با تأکید بر اینکه ریل‌گذاری مناسبی برای توسعه و پیشرفت آموزش و پرورش استان انجام شده است، اظهار کرد: با وجود تمام مشکلات، قدردان تلاش‌های همکاران، فرهنگیان و اولیا هستیم؛ هرچند مردم شریف بوشهر شایسته بهترین‌ها هستند و امیدواریم این موفقیت‌ها روزبه‌روز بیشتر شود.