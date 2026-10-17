به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اختصاصی بازی‌ها، وضعیت برترین‌ها و ایران در ادوار مختلف به شرح زیر است:‌

اولین دوره - ۲۰۱۰ در گوانگجو چین:

۱- چین (۱۸۵ طلا ۱۱۸ نقره و ۸۸ برنز) ۲- ژاپن (۳۲ - ۳۹ - ۳۲) ۳- کره جنوبی (۲۷ - ۴۳ - ۳۳)

ایران با کسب ۲۷ مدال طلا ۲۴ نقره و ۲۹ برنز چهارم شد.

دومین دوره - ۲۰۱۴ در اینچئون کره جنوبی:

۱- چین (۱۷۴ - ۹۵ - ۴۸) ۲- کره جنوبی (۷۲ - ۶۲ - ۷۷) ۳- ژاپن (۳۸ - ۴۹ - ۵۶)

ایران با کسب ۳۷ طلا، ۵۲ نقره و ۳۱ برنز در رده چهارم قرار گرفت.

سومین دوره - ۲۰۱۸ در جاکارتا اندونزی:

۱- چین (۱۷۲ - ۸۸ - ۵۹) ۲- کره جنوبی (۵۳ - ۴۵ - ۴۷) ۳- ایران (۵۱ - ۴۲ - ۴۳)

چهارمین دوره - ۲۰۲۲ در هانگجو چین:

۱- چین (۲۱۴ - ۱۶۷ - ۱۴۰) ۲- ایران (۴۴ - ۴۶ - ۴۱) ۳- ژاپن (۴۲ - ۴۹ - ۵۹)

پنجمین دوره - ۲۰۲۶ در آیچی ناگویای ژاپن:

مجموع مدالی تاریخ بازی‌ها (مجموع ۴ دوره):

۱- چین ۷۴۵ مدال طلا، ۴۶۸ نقره، ۳۳۵ برنز

۲- کره جنوبی ۱۸۲ طلا، ۱۸۳ نقره، ۱۹۷ برنز

۳- ایران ۱۵۹ طلا، ۱۶۴ نقره، ۱۴۴ برنز

۴- ژاپن ۱۵۷ طلا، ۲۰۷ نقره، ۲۳۰ برنز

۵- تایلند ۹۱ طلا، ۱۲۸ نقره، ۱۹۱ برنز