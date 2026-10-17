تظاهرات ۱۷ اکتبر در پاریس و مارسی، با درگیری میان پلیس و تظاهرکنندگان به خشونت کشیده شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پاریس؛ تظاهرات ۲۵ مهر ۱۴۰۵ (۱۷ اکتبر ۲۰۲۶) در پاریس و مارسی، با درگیری میان پلیس و تظاهرکنندگان آغاز شد. ساعت ۱۴ به وقت محلی، زمان آغاز تظاهرات اعلام شده بود ولی از همان ابتدا نیرو‌های پلیس ضدشورش و تظاهرکنندگان با یکدیگر درگیر شدند.

پیش‌تر، در مناطق مختلف پاریس به ویژه خیابان شانزه لیزه هم تجمع‌ها و درگیری‌هایی میان دو طرف گزارش شده بود. پلیس از صبح امروز، در بعضی مناطق پاریس مستقر شده بود و کیف‌های دانش آموزان و دانشجویان را بازرسی می‌کرد. پیش از آغاز تظاهرات، ماموران پلیس ده‌ها نفر را بازداشت کردند.

مقامات فرانسه اعلام کرده‌اند حرکت تظاهرکنندگان به سوی مناطق حساس دولتی به ویژه کاخ الیزه و کاخ نخست وزیری را اکیدا ممنوع است.

بعضی فروشگاه‌های مناطق مرکزی پاریس که پیش‌بینی می‌کردند هنگام برگزاری تظاهرات و درگیری با پلیس، خسارت‌هایی به آنها وارد شود، شیشه‌های خود را با تخته و لایه‌های محافظ پوشانده بودند. با این حال، شیشه‌هایی که محافظ نداشتند، شکسته شد.

معمولا درگیری میان پلیس و تظاهرکنندگان در پایان تظاهرات رخ می‌دهد، اما آغاز تظاهرات رسمی از ساعت ۱۴ شنبه به وقت محلی، با درگیری میان دو طرف همزمان بود.

در تظاهرات شنبه، جلیقه زرد‌ها که به جنبش ضدنظام سرمایه‌داری شناخته می‌شوند در کنار دانش آموزان، دانشجویان، کارمندان، کارگران و کشاورزان حضور دارند. این جنبش، حدود ۸ سال قبل (اکتبر ۲۰۱۸) آغاز شده بود و بیش از یک سال ادامه داشت.

تظاهرات اخیر در فرانسه در ادامه اعتراضات دانش آموزان به نابرابری آموزشی، کمبود معلم و امکانات تحصیلی و مشکلات پذیرش در دانشگاه‌ها برگزار می‌شود. این اعتراضات حدود یک ماه قبل آغاز شده است.

با تشدید مشکلات اقتصادی در فرانسه، روزنامه لزکو فرانسه نوشت: افزایش هزینه‌های زندگی، بیش از هر زمان دیگری به نگرانی مردم ما تبدیل شده است. در تظاهرات شنبه، یکی از شعار‌های تظاهرکنندگان فرانسوی ناتوانی در پرداخت هزینه‌های زندگی، اعتراض به کاهش قدرت خرید و مخالفت با ورود فرانسه به جنگ‌ها و ارسال سلاح برای رژیم صهیونیستی است.

غارت فروشگاه‌ها در مارسی

ماریو نوفل فعال رسانه‌ای، با انتشار تصویری در صفحه خود در ایکس نوشت:

گزارش‌ها حاکی است که در شهر مارسی فرانسه، عملیات غارت و چپاول آغاز شده است.

این رویداد فقط چند ساعت پس از آن رخ می‌دهد که ساختمان دانشکده علوم انسانی دانشگاه روآن-نورماندی در پی یک حمله عمدی آتش‌سوزی دچار حریق و خسارت شد.