رئیس کل دادگستری استان قم گفت: با همکاری همه کارکنان و قضات و با واجرایی کردن سند تحول قضایی، دادگستری استان قم رتبه نخست در زمینه اجرای سند تحول قضایی را در کشور کسب کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،حجت الاسلام و المسلمین سید کاظم موسوی با اشاره به اینکه سند تحول و تعالی قوه قضائیه بر اساس فرمایش رهبر انقلاب در دستور کار جدی دستگاه قضایی قرار داد گفت: همه بند‌های این سند در مرحله اجرایی قرار دارند و در زمینه اجرای برنامه‌های عملیاتی این سند استان قم براساس ارزیابی‌ها در رتبه اول در بین تمام استان‌های کشور ایستاد.

رئیس کل دادگستری استان قم محور‌های اصلی این موفقیت دادگستری استان را در زمینه کاهش پرونده‌های مسن، کاهش زمان دادرسی، درصد صلح و سازش و کاهش شعب نامتعارف عنوان کرد و افزود: تعداد پرونده‌های مسن به ۱۳ فقره رسیده و زمان دادرسی به ۴۹ روز به طور میانگین و حدود ۶۵ درصد از پرونده‌ها نیز با صلح و سازش خاتمه یافته و تعداد پرونده‌ها در شعب هم به زیر ۵۰ مختومه شده است.

وی تصریح کرد: اجرای سند تحول به همت نیرو‌های جهادی دادگستری و قضات به دست آمده و خوشبختانه استان قم در مقایسه با سایر استان‌ها رتبه اول در اجرای سند تحول قضایی را به دست آورده است.

حجت الاسلام والمسلمین موسوی کاهش جرائم خشن را از دیگر دستاورد‌های دستگاه عنوان کرد و افزود: سرقت مسلحانه و آدم ربایی در قم نداشتیم، چاقو کشی و شرارت نزدیک ۹۰ درصد کاهش یافته است و در کل تشکیل پرونده در بیشتر حوزه‌های جرم خشن رو به کاهش است.

وی حمایت از صنایع را از دیگر برنامه‌های دادگستری قم دانست و گفت: ستاد اقتصاد مقاومتی و شورای حفظ بیت المال بسیار فعال هستند و به صنایع آسیب دیده از جنگ کمک می‌کنند.

رئیس کل دادگستری استان قم افزود: وظیفه دستگاه قضایی جلوگیری از تعطیلی و مصادره صنایع و حمایت از آنها است و با اقدامات حمایتی در دادگستری قم از تعطیلی ۵۷ واحد جلوگیری به عمل آمد.