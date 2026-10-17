به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، دبیر علمی این جایزه گفت: علاقه مندان می‌توانند تا ۱۵ آبان آثار خود را به دبیرخانه این جایزه بفرستند.

آقای جواد کامور بخشایش افزود: ناشران و نویسندگانی که تاکنون آثار خود را به دبیرخانه ارسال نکرده‌اند، می‌توانند برای حضور در این دوره، دو نسخه از کتاب‌های خود را به دبیرخانه دائمی جایزه ارسال کنند.

وی گفت: علاوه بر حفظ ساختار اصلی جایزه، زمینه حضور گسترده‌تر نویسندگان، پژوهشگران و ناشران فراهم شده است تا با طراحی بخش‌های جدید، ظرفیت‌های بیشتری از ادبیات پایداری مورد توجه قرار گیرد.

دبیر علمی کتاب سال دفاع مقدس گفت: یکی از تفاوت‌های مهم امسال، تفکیک بخش‌های بین‌الملل و ترجمه است. در دوره‌های گذشته این دو حوزه در یک بخش ارزیابی می‌شدند، اما امسال هرکدام به‌صورت مستقل مورد توجه قرار خواهند گرفت تا امکان بررسی تخصصی‌تر آثار فراهم شود.

جواد کامور بخشایش تأکید کرد: توجه به ادبیات جنگ‌های اخیر را می‌توان یکی از شاخص‌ترین ویژگی‌های این دوره دانست و امیدواریم با طراحی برنامه‌های متنوع، زمینه ثبت و بازتاب گسترده‌تر روایت‌ها و تجربه‌های این دوران فراهم شود.