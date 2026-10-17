به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، آشنا افزود: عملیات ترمیم و روکش آسفالت این معبر به طول حدود ۷۰۰ متر و عرض ۲۰ متر انجام شده و بهسازی پیاده‌رو نیز در دستور کار شهرداری از امروز قرار می‌گیرد.

وی با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به این معبر به دلیل تردد دانش‌آموزان مدارس استثنایی افزود: با توجه به شرایط خاص این مسیر و وجود پنج مدرسه دستور آغاز عملیات زیرسازی و تسطیح پیاده‌رو از امروز صادر شده است.

شهردار یاسوج همچنین از پیگیری برای نصب سرعت‌گیر در این مسیر خبر داد و گفت: اجرای این طرح پس از هماهنگی و اخذ مجوز‌های لازم از شورای ترافیک دنبال می‌شود.