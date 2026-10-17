رئیس ستادکل نیرو‌های مسلح و فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا در دیدار وزیر پیشنهادی دفاع، توسعه فناوری‌های راهبردی، تداوم تولید تجهیزات و تسلیحات دفاعی و تقویت زیرساخت‌های صنعتی را از الزامات ارتقای توان دفاعی کشور برشمرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ سرلشکر عبداللهی در این دیدار با اشاره به اهمیت و حساسیت مأموریت‌های وزارت دفاع در تأمین نیازهای نیروهای مسلح، تجربه مدیریتی و سوابق تخصصی مهندس اخلاقی را متناسب با شرایط و اقتضائات کنونی ارزیابی کرد و انتخاب او را با توجه به مأموریت‌های این وزارتخانه و تجارب مرتبط با صنعت دفاعی، انتخابی شایسته دانست.

رئیس ستادکل نیروهای مسلح با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی و توان متخصصان داخلی، توسعه فناوری‌های راهبردی، تداوم تولید تجهیزات و تسلیحات دفاعی و تقویت زیرساخت‌های صنعتی را از الزامات ارتقای توان دفاعی کشور برشمرد. وی همچنین بر ضرورت توجه هم‌زمان به تقویت بنیه دفاعی و بهبود معیشت کارکنان نیروهای مسلح تأکید کرد.

سرلشکر عبداللهی با اشاره به جایگاه راهبردی وزارت دفاع در حفظ و ارتقای آمادگی نیروهای مسلح، هماهنگی میان نیازهای عملیاتی و ظرفیت‌های صنعتی کشور را ضروری دانست و تصریح کرد: تحقق اهداف دفاعی کشور مستلزم مدیریت منسجم، برنامه‌ریزی دقیق و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های علمی، فناورانه و صنعتی داخلی است.

مهندس اخلاقی نیز در این دیدار با تأکید بر ضرورت تداوم پشتیبانی مؤثر از نیروهای مسلح، حفظ پایداری زنجیره تأمین و تولید تجهیزات دفاعی و ارتقای توانمندی‌های فناورانه، تقویت پشتیبانی معیشتی از کارکنان نیروهای مسلح را از محورهای مورد توجه وزارت دفاع دانست.

او همچنین توسعه همکاری میان بخش‌های صنعتی و عملیاتی نیروهای مسلح و بهره‌گیری از ظرفیت‌های دولت، بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان را در تأمین نیازهای دفاعی کشور و ارتقای توانمندی‌های بومی حائز اهمیت دانست