به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اختصاصی بازی‌ها، این دوره از بازی‌ها با شعار تصویر یک قلب (Kokoro o, hitotsu ni) با حضور ورزشکاران ۴۵ کشور در ۱۸ رشته و ۴۸۹ ماده و بخش ورزش معلولان و نابینایان به مدت ۶ روز برگزار می‌شود. مراسم افتتاحیه در ورزشگاه ۳۰ هزار نفری پالوما میزوهو برگزار خواهد شد.

کاروان ایران با نام «جان فدای ایران قوی» و شعار «به یاد کودکان هیروشیما، غزه و میناب» با حضور ۱۶۶ ورزشکار (۶۲ زن و ۱۰۴ مرد) حاضر شده است. ورزشکاران ایران در ۱۵ رشته ورزشی شامل پینگ پنگ، بوچیا، بسکتبال با ویلچر (مردان و زنان)، والیبال نشسته (مردان و زنان)، گلبال (مردان)، جودو، فوتبال ۵ نفره (نابینایان)، تیراندازی (مردان و زنان)، تیراندازی با کمان (مردان و زنان)، پاراوزنه برداری، پاورلیفتینگ (زنان و مردان)، شنا، تکواندو (مردان و زنان)، شمشیربازی، دوچرخه سواری و دوومیدانی به رقابت می‌پردازند.

در دوره قبل در سال ۲۰۲۲ در هانگجو چین، چین با ۲۱۴ طلا، ۱۶۷ نقره و ۱۴۰ برنز اول شد و ایران با ۴۴ طلا، ۴۶ نقره و ۴۱ برنز در رده دوم و ژاپن با ۴۲ طلا، ۴۹ نقره و ۵۹ برنز در رده سوم قرار گرفتند.

دوره آتی بازی‌ها سال ۲۰۳۰ به میزبانی دوحه قطر برگزار می‌شود.