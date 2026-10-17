به منظور پیشگیری از بروز حوادث احتمالی؛ سازه قدیمی و ناایمن حمام نوروزی در مرکز شهر کردکوی، با دستور دادستانی تخریب شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، دادستان عمومی و انقلاب کردکوی، گفت: این سازه سال‌ها بدون استفاده باقی مانده بود و بر اساس اعلام نظر کارشناسی نظام مهندسی ناایمن تشخیص داده شده بود.

سیدمحمد مصطفی‌زاده، افزود: پس از اعلام نظر کارشناسی درباره ناایمن بودن این بنا، برای پیشگیری از حوادث احتمالی و جلوگیری از خسارت‌های جانی و مالی، دستور تخریب سازه صادر شد و عملیات اجرایی آن در حال انجام است.