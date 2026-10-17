به مناسبت روز پرستار و با حضور معاون عمرانی استاندار بوشهر، دستگاه سرور و دستگاه اکوکاردیوگرافی بیمارستان سلمان فارسی بوشهر با اعتباری بالغ بر ۱۴۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، در آیینی به مناسبت روز پرستار، دستگاه سرور و دستگاه اکوکاردیوگرافی جدید بیمارستان سلمان فارسی بوشهر با حضور شاپور رجایی، معاون عمرانی استاندار بوشهر و سید حمید سیاسی‌نژاد، مدیر درمان تأمین اجتماعی استان بوشهر به بهره‌برداری رسید.

مدیر درمان تأمین اجتماعی استان بوشهر، در این آیین با اشاره به هزینه‌کرد ۸۰ میلیارد ریالی برای تأمین دستگاه سرور و ۶۰ میلیارد ریالی برای خرید دستگاه اکوکاردیوگرافی، اظهار کرد: بهینه‌سازی زیرساخت‌ها و تجهیز مراکز درمانی به دستگاه‌های روزآمد، با هدف ارتقای کیفیت خدمات و خدمت‌رسانی مطلوب‌تر به جامعه هدف، از اولویت‌های کاری مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان بوشهر است.

دکتر سید حمید سیاسی‌نژاد افزود: توسعه تجهیزات و امکانات درمانی، نقش مهمی در بهبود فرایند‌های ارائه خدمات و افزایش توانمندی مراکز درمانی در پاسخگویی به نیاز‌های بیمه‌شدگان و مراجعه‌کنندگان دارد.

معاون عمرانی استاندار بوشهر در این آیین ضمن قدردانی از خدمات و تلاش‌های کارکنان بیمارستان سلمان فارسی، از کوشش‌های آنان در شرایط جنگ اخیر تقدیر کرد.

همچنین شاپور رجایی در بازدید از بخش‌های مختلف بیمارستان سلمان فارسی بوشهر، با اهدای گل از تلاش‌ها و خدمات شبانه‌روزی پرستاران این مرکز درمانی به مناسبت روز پرستار تجلیل کردند.