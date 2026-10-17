گرچه فرش دست‌باف فاخرترین صنعت دستی و سوغات ممتاز استان مرکزی است، اما نمی‌توان رونق یک‌سوم رشته‌های صنایع دستی کشور در این استان را نادیده گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی گفت: هم‌اکنون بیش از ۹ هزار هنرمند در رشته‌های مختلف صنایع دستی در سطح شهرستان‌های این استان فعالیت دارند و همچنان در حال خلاقیت و نوآوری هستند.

حسین محمودی با بیان اینکه بیش از ۳۰۰ رشته صنایع دستی در کشور فعال است، گفت: همچنین سه رشته صنایع دستی مختص استان مرکزی نیز فعال و در آستانه ثبت ملی است که از جمله می‌توان به دواتگری اشاره کرد.

سمیه احمدی، معاون صنایع دستی استان نیز با اشاره به اینکه دست‌کم ۸۰ درصد هنرمندان صنایع دستی را زنان تشکیل می‌دهند، افزود: تلاش هنرمندان استان در راستای کاربردی کردن هنر‌ها برای رونق بیشتر و استفاده گسترده‌تر مردم است.