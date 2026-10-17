به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، نخستین اردوی آماده سازی تیم ملی بوکس برای حضور در بازی‌های داخل سالن ریاض، قهرمانی جهان قزاقستان و انتخابی المپیک، از امروز، شنبه ۲۵ مهر در تهران آغاز می شود.

این اردو تا ۱۵ آبان‌ در سالن شهید همت آکادمی ملی بوکس در مجموعه ورزشی شهید شیرودی ادامه دارد و ۱۵ بوکسور از استان‌های مختلف به اردوی تیم ملی دعوت شده‌اند.

اسامی دعوت شدگان به اردوی تیم ملی به شرح زیر است:

وزن ۵۵ کیلوگرم: مهدی کاظمی (خوزستان)

وزن ۶۰ کیلوگرم: دانیال شه بخش (سیستان و بلوچستان)، پوریا عبدالمالکی (تهران)

وزن ۶۵ کیلوگرم: علی حبیبی‌نژاد (خراسان رضوی)، سار کس نزائی (کردستان)

وزن ۷۰ کیلوگرم: قاسم حمزه (مازندران)

وزن ۷۵ کیلوگرم: عباس نعیمی (کهگیلویه و بویراحمد)

وزن ۸۰ کیلوگرم: عبدالرحمن دارا (سیستان و بلوچستان)، سینا حسن‌پور (آذربایجان غربی)

وزن ۸۵ کیلوگرم: سام استکی (اصفهان)، ماهان ساجدی (مازندران)

وزن ۹۰ کیلوگرم: هادی محمدنژاد (اردبیل)، سیدعلی صدری (تهران)

وزن ۹۰+ کیلوگرم: امیر اسماعیلی (آذربایجان غربی)، امیررضا ملک خطابی (کرمانشاه)

همایون امیری سرمربی تیم ملی است و احمد بحری، مسعود شیبانی، جمال صنعتی، سجاد محمدپور و منصور قره‌خانلو به عنوان مربی در این اردو فعالیت خواهند کرد.